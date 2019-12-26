Everton 1-0 Burnley
Carlo Ancelotti ile anlaşan Everton, 325 maçtır Burnley'nin başında olan Sean Dyche'ı ağırlıyor.. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Everton, Premier Lig'de 19. hafta maçında Burnley'i 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'de 19. haftada Everton ile Burnley karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 80. dakikasında Dominic Calwert-Lewin ile öne geçen Everton, Burnley'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ancelotti, yeni takımında ilk maçını kazandı.
Everton'ın puanı 22'ye yükseldi. Burnley ise 9. mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı. Everton'da Cenk Tosun süre alamadı.
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