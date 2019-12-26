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Futbol
Haber Giriş: 26.12.2019 - 14:01,Son Güncelleme:/

Everton 1-0 Burnley

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Everton 1-0 Burnley

Carlo Ancelotti ile anlaşan Everton, 325 maçtır Burnley'nin başında olan Sean Dyche'ı ağırlıyor.. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Everton, Premier Lig'de 19. hafta maçında Burnley'i 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 19. haftada Everton ile Burnley karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında Dominic Calwert-Lewin ile öne geçen Everton, Burnley'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ancelotti, yeni takımında ilk maçını kazandı.

Everton'ın puanı 22'ye yükseldi. Burnley ise 9. mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı. Everton'da Cenk Tosun süre alamadı.

Everton 1-0 Burnley

 

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Everton 1-0 Burnley


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