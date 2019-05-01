Evergrande’de Talisca şoku
Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de Anderson Talisca şoku yaşanıyor.
Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, takımının Chongqing ile oynadığı maçta dizinden sakatlandı.
Evergrande'nin teknik direktörü Fabia Cannavaro Talisca'dan en az üç hafta faydalanamayacaklarını söyledi.
28 maçta 25 gol atan Brezilyalı yıldız, tedavi sürecinde Guangzhou Evergrande'nin Asya Şampiyonlar Ligi ve Çin Süper Lig karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Talisca Beşiktaş'tan Çin Ligi'nde transfer olmuştu...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle