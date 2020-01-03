Ever Banega sürprizi! Galatasaray derken... | Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega sürpriz bir transfer kararını hazırlanıyor. Arjantin basınının haberine göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli ile anlaştı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında Banega'yı oldukça istemiş ancak Sevilla transfere izin vermemişti. Arjantinli futbolcunun yeni durağı ise Al Ahli olacak.

7 MİLYON EURO KASADAN ÇIKACAK

Al Ahli'nin 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kasasından 7 milyon euro çıkartacak.

Suudi Arabistan ekibinin kadrosunda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'da bulunuyordu...

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