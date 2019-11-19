Ever Banega, Galatasaray'a kapıları kapattı!
Sezon başı Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan Sevilla'nın Arjantinli futbolcusu Ever Banega, geleceği hakkında konuştu.
Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği isimlerin başında gelen Ever Banega, sarı kırmızılı ekibi üzecek açıklamalarda bulundu.
Banega, ''Burada çok rahat ve mutluyum. Yeni sözleşme için de acele etmiyorum. Olduğum yerde kalmak istiyorum.'' dedi.
Arjantinli futbolcu, bu sözlerle kariyerine Sevilla'da devam etmek istediğini belirtti.
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