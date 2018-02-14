Eve yemek götürmek için futbol oynadı! Şimdi dünya yıldızı...
Manchester City’nin genç yıldızı Gabriel Jesus, çocukluğuna dair ilginç anıları paylaştı. Sao Paulo'nun Peri Jardim bölgesinde yetişen Jesus, bir peri masalından çok hapishane bölgesinde pislik içindeki bir sahadan nasıl dünya yıldızlığına ulaştığını anlattı.
The Players’ Tribüne’e konuşan Jesus, “Bazen çocuklar, yemek için gelecekleri için bir saat otobüse biniyorlardı. Antrenmanlardan sonra antrenörlerin verecekleri küçük gıda bakım kutularını ailelerine götürüyorlardı. Pilav, fasulye ve ekmek vardı” dedi.
Komşuları tarafından 'futbolla ilgilenen sessiz, gülümseyen bir çocuk' olarak nitelendirilen Jesus nasıl bir futbol hayatına sahip olduğunu ise şu sözlerle anlattı;
"Plajlar, palmiye ağaçları ve tüm bu şeyleri düşünmeyin. Bölgemiz askeri bir hapishanenin hemen dışındaydı.Saha sadece pislikti, çim yoktu ve bu büyük çam ağaçlarıyla kuşatılmıştı. Çocuklar dışında orada oynayan tek kişi hapishanedeki polisti. Benim tüm rüyalarım, sahip olduğum her şey ama her şey Clube Pequeninos'la başlar."
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