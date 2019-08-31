Ev sahibi Çin, turnuvaya galibiyetle başladı!
2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Çin, Fildişi Sahili'ni 70-55 yendi.
Salon: Wukesong
Hakemler: Yener Yılmaz (Türkiye), Boris Krejic (Slovenya), Harja Jaladri (Endonezya)
Fildişi Sahili: Abouo 6, Kone 9, Diabate 8, Edi 10, Thompson 7, Pamba, Zerbo 4, Fofana 8, Bamba 3
Çin: Jiwei 2, Xiaochuan 10, Ailun 17, Qi 12, Jianlian 19, Abudurexiti, Shuo, Zhelin 7, Rui 3
1. Periyot: 16-14
Devre: 29-29
3. Periyot: 41-51
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