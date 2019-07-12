Eurosport 2 canlı yayın akışı içerisine neler var? 12 Temmuz Eurosport yayın akışı
EuroSport 2 canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle tenis vb spor dallarına yer veren EuroSport 2 kanalı, canlı yayın akışı ile sorgulanmaya devam ediyor. Peki, EuroSport 2 canlı yayın akışı içinde hangi programlar yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EuroSport 2 canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, gün içerisinde sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, 12 Temmuz Cuma günü EuroSport 2 canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, birçok sporseverin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
EUROSPORT 1-2 CANLI YAYIN AKIŞI
10:30
Atletizm U23 Avrupa Şampiyonası
Eurosport 2
12:10
7.Etap
Bisiklet Tour de France
Eurosport
15:00
N.Djokovic - R.B.Agut
Wimbledon Erkekler Yarı Final
Eurosport 2
17:00
R.Nadal - R.Federer
Wimbledon Erkekler Yarı Final
Eurosport 2
19:00
Atletizm
Dünya Üniversite Oyunları
Eurosport
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