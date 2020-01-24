Euroleague'in zirvesinde enfes maç! Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

REAL MADRID - ANADOLU EFES

Euroleague’de son 2 maçını kaybeden Real Madrid, temsilcimiz, lider Anadolu Efes’i konuk ediyor.

Anadolu Efes, Euroleague’de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zorlu İspanya deplasmanına moralli geliyor. Hafta sonu ACB Ligi’nde Baskonia’ya da kaybeden Real Madrid’in üzerinde kayıpların ardından stres ve moral bozukluğu olacaktır.

Yine de kaliteli kadrosuyla İspanya devi Real Madrid, temsilcimiz için asla kolay lokma olmayacaktır.

Anadolu Efes bu maçı kaybetse dahi Real Madrid’den 1 galibiyet önde olacak. Real Madrid taraftarı önünde bir adım önde.

Bu zorlu mücadeleye siz de Misli.com üzerinden Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Anadolu Efes, Euroleague’de 5 maçtır kazanıyor.

- Anadolu Efes, Euroleague’de deplasmanda oynadığı son 7 maçı kazandı.

- Real Madrid, Euroleague’deki son 2 maçını kaybetti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyeleri ÜST tercihlerine yönelmiş durumda.

Üyelerin %15'ten fazlası "171.5 ÜST" tercihine güveniyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY'IN TERCİHİ...

12 maçlık serisi bozulan Real Madrid, Rusya turnesinde de istediğini alamadı. Önce CSKA Moskova’ya ardından da Khimki’ye mağlup oldular.

CSKA Moskova maçının ilk yarısını iyi oynadılar ve savunmada çok iyi organize oldular. Fakat hücumda zorlanınca, iyi oynadıkları süre de farkı açamadılar. İkinci devrede de CSKA geri dönüş yaparak, maçı kazandı.

Khimki mağlubiyeti daha endişe verici. Savunmada vasatın altında kalan Real Madrid, potasında 102 sayı gördü.

Anadolu Efes ise formunu korumaya devam ediyor. Eksiklere rağmen Shane Larkin yüksek form grafiğiyle sakat olan oyuncuların yokluğunu aratmıyor. Sezon başına göre Simon, Singleton, Sertaç, Pleiss ve Beaubois bir basamak daha yukarı seviyede basketbol oynuyor. Sakatlıktan 4-5 maç önce dönen Moerman ise toparlanma sürecinde ve şu an ki performansıyla vasatın altında.

Maç çok ortada ama Real Madrid hızlı başlayıp, ilk çeyrekten skoru almak isteyecektir.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!



