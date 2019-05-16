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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.05.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Euroleague'in en başarılısı uzak ara Real Madrid!

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Euroleague'in en başarılısı uzak ara Real Madrid!

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'ni en fazla İspanyol ekibi Real Madrid kazandı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek takımlardan Real Madrid, bu kupayı daha önce 10 kez kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Dörtlü Final'de yer alacak diğer takımlardan CSKA Moskova'nın 7, Fenerbahçe Beko'nun ise bir kez şampiyonluğu bulunuyor.

Daha önce çeşitli isimler altında düzenlenen organizasyon tarihinde şu ana kadar 21 takım şampiyonluk yaşadı.

İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.

İspanyol ekibi, daha önce 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

- CSKA Moskova kupayı 7 kez kazandı

Dörtlü Final'de mücadele edecek CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı.

Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.

- Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var

Dörtlü Final'de yer alan Fenerbahçe Beko bu kulvarda bir kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyon olmuştu.

Euroleaguein en başarılısı uzak ara Real Madrid

- 2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

- 1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

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