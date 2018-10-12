EuroLeague’e yeni sponsor
TAB Gıda tüm dünyada milyonlarca basketbol sever tarafından ilgiyle takip edilen Avrupa Basketbol Ligi ‘EuroLeague Basketball’a sponsor oldu.
Türkiye’de 4 uluslararası, 2 ulusal olmak üzere 6 markada 1200’e yakın restoran ile hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, EuroLeague’in resmi sponsoru olarak 2018 yılı itibariyle 3 yıl sürecek bir anlaşmaya imza attı.
“Ateş Seni Çağırıyor!” sloganıyla Türkiye’nin en sevilen fast food markası olan Burger King için hazırlanan ‘’Ateşliyoruz’’ kampanyası, TAB Gıda’nın sponsorluk iletişiminin ilk adımını oluşturuyor. TAB Gıda, üç yıl boyunca Burger King®, Arby’s®, Popeyes®, Sbarro®, Usta Dönerci® ve Döner Stop® markalarıyla yürüteceği sponsorluk çalışmaları ile EuroLeague markasına değer katarak Avrupa basketbolunu tutkuyla takip eden milyonlarca insana ulaşmayı hedefliyor.
TAB Gıda CEO’su Caner Dikici, EuroLeague’in çok üst düzeyde ve heyecan verici bir organizasyon olduğunu belirterek; “TAB Gıda olarak Burger King®’in dünyadaki en büyük işletmecisiyiz. Dünya basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’e tüm markalarımız ile TAB Gıda olarak sponsor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. EuroLeague’de mücadele edecek Türk takımlarına şimdiden başarılar diliyor, daha önce birçok defa bizi gururlandıran takımlarımızın bu sezon da göğsümüzü kabartacağına gönülden inanıyoruz. Tüm markalarımızın dinamizmi ve enerjisi ile üç yıl boyunca EuroLeague’e güç katacağını düşünüyoruz. İzleyiciler için şimdiden kaliteli, keyifli ve lezzetli bir lig olmasını dilerim” dedi.
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