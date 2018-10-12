EuroLeague’e yeni sponsor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
12.10.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

EuroLeague’e yeni sponsor

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EuroLeague’e yeni sponsor

TAB Gıda tüm dünyada milyonlarca basketbol sever tarafından ilgiyle takip edilen Avrupa Basketbol Ligi ‘EuroLeague Basketball’a sponsor oldu.

Türkiye’de 4 uluslararası, 2 ulusal olmak üzere 6 markada 1200’e yakın restoran ile hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, EuroLeague’in resmi sponsoru olarak 2018 yılı itibariyle 3 yıl sürecek bir anlaşmaya imza attı.

“Ateş Seni Çağırıyor!” sloganıyla Türkiye’nin en sevilen fast food markası olan Burger King için hazırlanan ‘’Ateşliyoruz’’ kampanyası, TAB Gıda’nın sponsorluk iletişiminin ilk adımını oluşturuyor. TAB Gıda, üç yıl boyunca Burger King®, Arby’s®, Popeyes®, Sbarro®, Usta Dönerci® ve Döner Stop® markalarıyla yürüteceği sponsorluk çalışmaları ile EuroLeague markasına değer katarak Avrupa basketbolunu tutkuyla takip eden milyonlarca insana ulaşmayı hedefliyor.

TAB Gıda CEO’su Caner Dikici, EuroLeague’in çok üst düzeyde ve heyecan verici bir organizasyon olduğunu belirterek; “TAB Gıda olarak Burger King®’in dünyadaki en büyük işletmecisiyiz. Dünya basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’e tüm markalarımız ile TAB Gıda olarak sponsor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. EuroLeague’de mücadele edecek Türk takımlarına şimdiden başarılar diliyor, daha önce birçok defa bizi gururlandıran takımlarımızın bu sezon da göğsümüzü kabartacağına gönülden inanıyoruz. Tüm markalarımızın dinamizmi ve enerjisi ile üç yıl boyunca EuroLeague’e güç katacağını düşünüyoruz. İzleyiciler için şimdiden kaliteli, keyifli ve lezzetli bir lig olmasını dilerim” dedi.

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İddaa Euroleague Tahminleri - 12 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Orkun Hınçer, 12 Ekim Cuma iddaa programında yer alan Euroleague maçlarını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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