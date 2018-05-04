Euroleague'den Khimki'ye olumsuz cevap!
Khimki, CSKA Moskova serisindeki dördüncü maçın hakem yönetimi nedeniyle resmi bir itirazda bulunmuştu. Euroleague'den olumsuz cevap geldi.
Euroleague play-off serisinin dördüncü maçının son hücumunda, Charles Jenkins’in sayılmayan basketi nedeniyle Khimki, Euroleague yönetimine resmi bir itiraz göndermişti.
Şikayet sonrası Euroleague, Rus kulübüne kararını şu şekide bildirdi:
“Bütün raporları inceledikten sonra Tyler Honeycutt’ın dördüncü çeyreğin bitimine 20.7 saniye kala oyundan çıkmayı istediğini teyit ettik. İstek iptal edilmediği için ilk oyuncu değiştirmenin mümkün olduğu 5.1 saniye kala değiştirme sinyali doğru şekilde çalınmıştır.
Hakemler bu sinyali duymadığı ve talebi unuttuğu için baş hakem süreyi devam ettirmiştir. Süreden sorumlu kişi hakemlere bunu hatırlattıktan sonra süre uygun şekilde durdurulmuş ve saat sonrasında düzeltmiştir.
Ev sahibi ekip sonrasında teklif edilmesine karşın oyuncu değiştirmek istememiştir. Oyunun daha fazla durmaması adına hakemler oyunu oyuncu değişikliği olmadan devam ettirme kararı almıştır.”
(Eurohoops)
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