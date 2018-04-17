Euroleague’den kafa karıştıran karar
Darüşşafaka’nın Lokomotiv Kuban Krasnodar’ı mağlup ederek EuroCup şampiyonu olduğu maç öncesinde İstanbul'da gerçekleşen EuroCup Yönetim Kurulu Toplantısı ardından, kurul önümüzdeki sezon için, yerel liglerden kaç ekibin kupaya dahil olacağını belirlediğini açıkladı.
Yapılan açıklamada FIBA organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden 2 takımın da EuroCup’a katılım hakkı olacağı belirtilirken, Uluslararası Basketbol Federasyonu’ndan (FIBA) konu ile ilgili bir doğrulama gelmemesi kafa karıştırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle