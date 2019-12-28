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Haber Giriş: 28.12.2019 - 22:58,Son Güncelleme:/

EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması! "Hatalı karar"

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EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması! "Hatalı karar"

THY Euroleague yönetimi, Valencia maçında hakemlerin Fenerbahçe aleyhine maç sonucunu değiştiren bir karar verdiğini doğruladı.

Euroleague yönetimi, Fenerbahçe'nin uzatmalarda Valencia mağlup olduğu maç hakkında açıklama yaptı.

Yönetim, Fenerbahçe Beko'nun Valencia'ya mağlup olduğu maçta 8 saniye kala kazananı belirleyen Loyd'un basketinde verilen savunma faulü kararının yanlış olduğunu ve hücum faul verilmesi gereken pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini açıkladı.

Euroleague yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun Valencia'ya mağlup olduğu maçta sonucu belirleyen Loyd'un basketinde verilen savunma faulünün yanlış karar olduğunu ve bu pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini duyurdu.

Panathinaikos maçı sonrasında da benzer bir açıklama yayınlayan EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde hakemlerin yanlış kararının etkisinin olduğunu itiraf etmişti.

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EuroLeagueden flaş Fenerbahçe açıklaması Hatalı karar


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