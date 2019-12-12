Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

Euroleague'de Türk Derbisi! Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de, lider Anadolu Efes'i konuk edecek.

Deplasmandaki son 6 maçını kazanan Anadolu Efes'te Dunston ve Moerman sakat. Pota altında önemli işler yapan bu iki ismin yokluğunda Pleiss ve Sertaç beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Shane Larkin de geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor, hatta üzerine de koydu diyebiliriz. Bayern Münih potasına 49 sayı bırakarak Euroleague rekoru kırdı.

Son olarak ligde, Afyon deplasmanında hem Larkin hem de Simon, bu maç düşünülüp dinlendirildi.

Fenerbahçe Beko'da ise De Colo, Westermann ve Kalinic döndü ama Vesely yok.

Savunmada sıkıntı olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ALBA Berlin karşısında maça 30-16 girse de uzatmada kazanabildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

İki takım arasında oynanan son 4 maçta ev sahipleri kazandı.

Sezon öncesi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dar karşılaşmışlar, 79-74 ile sahadan Anadolu Efes galip ayrılmıştı.

Ataşehir'de 7 maçlık bir galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe bir tarafta, deplasmanda 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Anadolu Efes diğer tarafta...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç olarak iddaa oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30'a yakını Anadolu Efes tarafında!

Fenerbahçe Beko tarafında yer alanlar ise %15 seviyelerinde.

Kuponlarda en çok yer alan tercihlerden biri ise "MS2 (+4.5h)"... Bu maça iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %5'ten fazlası Anadolu Efes'in 5 fark yemeyeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Anadolu Efes, son bir ayda Euroleague'in en formda takımı. Şu an lider durumdalar ve son 4 resmi maçın 3'ünde 100 sayı barajını aştılar.

Fenerbahçe Beko da kötü günler geçiriyordu ama üst üste 3 galibiyet aldılar. 3 maçlık iç saha serisini Anadolu Efes galibiyeti ile tamamlamak istiyorlar.

Anadolu Efes'te Dunston, Fenerbahçe'de ise Vesely sakat. De Colo, Westerman ve Kalinic iyileşti ama takım olarak hala istenilen seviyede değiller. Potalarında çok sayı görüyorlar. Ama iç sahada bir o kadar da atmayı başarıyorlar.

Bu maçta da yüksek skor bekliyorum. İlk tercihim "160.5 ÜST", ardından "+4.5 handikap" avantajıyla MS2 tercihi alınabilir.

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