Euroleague'de yeni dönem! Radikal değişiklik...
Euroleague hissederları bugün bir araya gelerek önemli konuları görüştü.
11 hissedar kulüp ve Euroleague yetkilileri Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldi. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in de yer aldığı toplantıda takımların aldığı lisanslar konusunda radikal bir değişime gidildi.
Buna göre; yerel liglerden gelen lisansların yerini wildcard alacak. Ülkelerden katılan takımların sayısındaki limitleme kalkarken EuroCup'ın şampiyonu ve ikincisi Euroleague'de yer alacak. Bu iki takımdan daha üst sırada bitiren ve play off oynayan takım gelecek sezon da Euroleague'de yer alacak.
Buna göre 2020-21 sezonundan itibaren katılım şöyle olacak.
11 A Lisans takımı
2 Wildcard (Asvel ve Bayern Münih)
2 Eurocup Lisansı (Şampiyon ve ikinci)
3 Yıllık Wildcardlar (Adriyatik Ligi öncelikli)
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