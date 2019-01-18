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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.01.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Euroleague'de Türk derbisinin galibi Anadolu Efes!

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Euroleague'de Türk derbisinin galibi Anadolu Efes!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ilk yarıda oyunun kontrolünü ellerine alarak maçı kazandıklarını söyledi. 

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Anadolu Efes, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 yendi. 

Bu sonuçla, üst üste 4. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 13. galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlı ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 
Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 5. dakikası, Anadolu Efes'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Beaubois'nın oyuna dahil olmasıyla temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk çeyreği 21-14 önde kapattı. 

İkinci periyoda hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, Motum'un sayılarıyla 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Hücumda organize olmakta zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında orta mesafeli atışlardan ve pota altından skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 20 sayılık (45-25) bir avantajla önde gitti. 

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay basketlerle 27. dakikada farkı 29 sayıya kadar yükseltti: 63-34. Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin sonuna doğru Douglas ile dış atışlardan üst üste sayılar üretse de lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-45 üstün girdi. 

Son çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'in farkı kapatma çabası yeterli olmadı ve Anadolu Efes, maçı 82-68 kazandı. 
Öte yandan, karşılaşmada 15 sayı üreten Adrien Moerman, adını THY Avrupa Ligi tarihinde 1000 sayı barajını aşan oyuncular arasına yazdırdı. 

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ) 

Anadolu Efes: Larkin 3, Micic 11, Metecan Birsen 7, Moerman 15, Dunston 2, Beaubois 10, Doğuş Balbay 5, Motum 7, Sertaç Şanlı 4, Pleiss 6, Anderson 3, Simon 9 

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 17, Muhammed Baygül 3, Peiners 5, Evans 14, Eric 8, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut, Berk Demir 2, Kidd 6, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Diebler 3 

1. Periyot: 21-14 

Devre: 45-25 

3. Periyot: 66-45 

- Ergin Ataman: "Net bir galibiyet aldık"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça agresif başladıklarını belirterek, "Özellikle Douglas'a karşı agresif başlamak istedik. Maçın başında rakibimiz topu iyi çevirdi. Douglas iyi top kullanıyordu. Savunma ribauntlarında da iyiydik. Her geçen dakika tempoyu artırdık. Hücumda da agresif oynadık ve ilk yarı kontrolü elimize aldık." ifadelerini kullandı. 

İkinci yarıda farkı iyice açtıklarını ifade eden Ataman, "İkinci yarıda rakibimiz boyalı alanda sayılar buldu. Aslında bu devre de bizim için aynı oldu. Tüm oyuncularımız skor üretti. Yüzdelerimiz çok iyi değildi ama sonuçta kazandık. Net bir galibiyet aldık." diye konuştu. 

- Selçuk Ernak: "İkinci yarı geri dönmeye çalıştık ancak olmadı" 

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, maçın ilk yarısında kötü oynayarak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti. 

Anadolu Efes'in ilk yarıda hücum sistemlerini bozduğunu anlatan Ernak, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Maçta ilk yarı ve ikinci yarı iki farklı hikaye yaşandı. İlk yarıda sert oynadılar. Anadolu Efes, ilk yarıda 13 hücum ribaundu yaptı ve bizi de 10 top kaybı yapmaya zorladı. Bu nedenlerle 20 sayı geriye düştük. İkinci yarı geri dönmeye çalıştık ancak bu farklardan dönmek zor oluyor." şeklinde konuştu. Ernak, boyalı alanda etkili olamadıklarını aktararak, "En önemli noktalardan biri ise biz boyalı alandan sayı bulamazken Anadolu Efes o bölgeden çok basket kaydetti. İkinci yarıda 6 top kaybı yaptık. Boyalı alanda rakibinizden daha fazla sayı bulamazsanız maçı kazanmak zor oluyor."değerlendirmesinde bulundu. 
Bir basın mensubunun "Takımda mental bir yorgunluk gözlendi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Selçuk Ernak, şu yanıtı verdi: 

"Bizim mental anlamda bir sorunumuz var. Ben buraya geldiğimde takımın üzerine mücadele edip kazanamamak yapışmıştı. Değişmeye çalışıyoruz. Bu gayreti antrenman yapamadan göstermeye çalışıyoruz. Ancak antrenman yapacak zaman yok. Fiziksel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kısıtlı sayıda oyuncuyla yapıyoruz bunu. Mental ve fiziksel yorgunluğumuz var." 

Takımdan oyuncu ayrılmadan transfer yapabilecek bütçelerinin olmadığını vurgulayan Ernak, "Türk oyunculara sadece bu organizasyonda değil, Türkiye liginde de ihtiyacımız var. Ray McCallum bizimle olmayacak. Türk oyuncularla bu açığı kapatacağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

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