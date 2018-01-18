Euroleague'de Türk derbisi yarın!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, son sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik performans gösteren sarı-lacivertli ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.

-AVRUPA'DA 12. KEZ

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 12. kez karşı karşıya getirecek.

Geride kalan 11 karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş 9 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan galip ayrıldı.



İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez sarı-lacivertli ekip kazandı. THY Avrupa Ligi'ndeki 9 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 8 kez galip geldi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.