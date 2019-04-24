Euroleague'de TEK MAÇ fırsatı! Anadolu Efes'in iddaa oranı...
Türkiye'den 1-1 ile İspanya'ya gelen Barcelona ve Anadolu Efes, TEK MAÇ'ta serinin üçüncü karşılaşmasına çıkıyor! Bu kritik Euroleague play-off eşleşmesindeki son duruma ve öne çıkan iddaa tercihlerine göz atalım...
- İkinci maçta Adam Hanga’nın bitime 28 saniye kala bulduğu basketle kazanan Barcelona’nın, iç sahada Anadolu Efes’e karşı bariz bir üstünlüğü var. Bunun vermiş olduğu öz güvenle seriyi Palau Blaugrana’da bitirip Final-Four biletini almaya çalışacaklar.
- Normal sezonun Euroleague’de en çok sayı atan 3. takım olan Anadolu Efes karşısında, iki maçta da yaptıkları savunmayla etkili olan Stenislav Pesic’in takımı, temsilcimize iki maçta ortalama 73.5 sayı attırdı.
- Yine normal sezonda, sahalarında 8 ekibe bu ortalamadan daha az sayı attırdıklarının da altını çizelim...
ANADOLU EFES
- Play-off ilk iki maçında gösterdiği performansla, normal sezondaki ortalamalarının altında kalan Anadolu Efes, seriyi İstanbul’a taşımak istiyorsa kesinlikle ilk iki maçın üstüne çıkmalı.
- İlk iki maçta, normal sezon ortalamasının yaklaşık 12 sayı altında oynayan Anadolu Efes, %40,7’lik üçlük yüzdesinin de altında kaldı.
- Kazanmak istiyorlarsa, Krunoslav Simon ve Moerman’ın yüzdelerini yukarı çıkarmaları gerekecek.
- İkinci maçta 40 dakika sahada kalan Moerman’la birlikte çok az kenara gelen Dunston’ın da bu maç öncesi iyi dinlenmiş olması şart.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Anadolu Efes, son 5 Barcelona deplasmanında sadece 1 kez kazanabildi (MS 1)
- Barcelona, normal sezonda evinde oynadığı 15 maçın 12’sini kazandı (MS 1)
- Anadolu Efes, bu sezon normal sezonu ilk 6’da bitiren takımların hiçbirini deplasmanda yenemedi (MS 1)
MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİ NET FAVORİ DİYOR!
TEK MAÇ olarak oynanacak olan serinin üçüncü maçında Misli.com üyeleri, ev sahibi Barcelona’nın rakibine büyük üstünlük kurarak, her iki yarıda da önde olacağını ön görmüşler.
2,25’lik iddaa oranıyla İY/MS 1/1 tercihi, kuponlarda en çok yer alan tercih olurken, 156.5 toplam sayı bareminin aşılacağını düşünen kesim de göz ardı edilemeyecek kadar yüksek...
Ev sahibini favori gören Misli.com üyelerinin bir diğer tercihi ise Barcelona’nın maç sonunda açılan 5.5 handikabı aşması yönünde. MS 1 tercihinin iddaa oranı ise 1,70!
MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE DİYOR?
İlk maçta standart oyununu oynayıp seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes, ikinci maçın son dakikalarında yaptığı ucuz hatalarla birlikte serideki avantajı kaybetti ve durum 1-1’e geldi.
Deplasman fobisi bulunan Anadolu Efes'in şimdi deplasmanda en az bir maç çalması gerekiyor. Ergin Ataman’ın sürpriz bir planla Barcelona’yı şaşırtması gerekiyor bu noktada.
İki takım da birbirini çok iyi tanıyor ve maçın büyük bölümünün bu nedenle yakın geçebileceğini düşünebiliriz fakat Barcelona serideki saha avantajı almasıyla birlikte iyice morallendi.
İlk yarıda 3 sayı ve üzerinde fark yakalayabileceklerini düşünüyorum. Yine maç sonunda da Barcelona’yı maça daha yakın görüyorum. (İY1/MS1 - 2,25)
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