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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
23.10.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Euroleague'de son 10 yıla damga vuranlar açıklanıyor! Sloukas aday listesinde...

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Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu.

Organizasyonun internet sitesinde açıklanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezis’in ardından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

Sitede oyunucunun kariyerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sloukas'ın doğuştan kazanan bir oyuncu olduğuna değinilen yazıda, "2010'lu yıllarda Olympiakos ve Fenerbahçe'de forma giyen Kostas Sloukas, doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu ispatladı. 15 Ocak’ta 30 yaşını dolduracak olan Sloukas, şimdiden üç Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. Öte yandan 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodis’in bir final maçı gerisinde." ifadeleri kullanıldı.

Raptors sezona galibiyetle başladı
Raptors sezona galibiyetle başladı

Oyuncunun THY Avrupa Ligi kariyerine 2009-10 sezonunda Olympiakos'la başlayıp 2012 ve 2013'te turnuvada şampiyonluk yaşadığı ve Fenerbahçe Beko'ya katılmadan önceki son sezonunda final oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcunun 2015-16 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'de ise 5 kez üst üste THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele ettiği, 3 kez finale kaldığı ve 2017 yılındaki şampiyonluğuna yer verildi.

Fenerbahçeli oyuncu, "ölümcül bir şutör" ve "harika bir pasör" olarak nitelendirilirken, bu başalarıların hepsini 20'li yaşlarda el ettiği ve geliştirmek için yeterli zamanının olduğuna değinildi.

Listede THY Avrupa Ligi tarafından 50 aday daha açıklanacak. Adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Euroleaguede son 10 yıla damga vuranlar açıklanıyor Sloukas aday listesinde...

Euroleaguede son 10 yıla damga vuranlar açıklanıyor Sloukas aday listesinde...

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