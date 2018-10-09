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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
09.10.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

EuroLeague'de rekor Real Madrid'de!

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EuroLeague'de rekor Real Madrid'de!

İspanyol ekip, 10 kezle kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Basketbolda 11 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu öncesinde, son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi bu ilk şampiyonluğun dışında 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 yılında elde etti.

CSKA Moskova ikinci sırada

Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.

Son şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda Berlin'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe'yi uzatma sonunda 101-96 yenerek alan Rus ekibi, 13 kez final oynadığı Avrupa Ligi'ni 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında da kazandı.

Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var

CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi FOX ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.

Ligde 15 kez final oynayan Maccabi FOX, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.

Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.

Ligde son 4 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. sırada yer almıştı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da geçen sezon finale kadar gelmiş ancak Real Madrid'e kaybederek ikincilikle yetinmişti.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

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