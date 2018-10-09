EuroLeague'de rekor Real Madrid'de!
İspanyol ekip, 10 kezle kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Basketbolda 11 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu öncesinde, son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi bu ilk şampiyonluğun dışında 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 yılında elde etti.
CSKA Moskova ikinci sırada
Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.
Son şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda Berlin'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe'yi uzatma sonunda 101-96 yenerek alan Rus ekibi, 13 kez final oynadığı Avrupa Ligi'ni 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında da kazandı.
Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var
CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi FOX ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.
Ligde 15 kez final oynayan Maccabi FOX, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.
Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.
Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe
THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.
Ligde son 4 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. sırada yer almıştı.
Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da geçen sezon finale kadar gelmiş ancak Real Madrid'e kaybederek ikincilikle yetinmişti.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
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