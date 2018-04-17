Euroleague'de play-off heyecanı başlıyor! iddaa'da en çok...
Play-off heyecanı "CSKA Moskova - Khimki" ve "Panathinaikos - Real Madrid" maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe de yarın Baskonia'yı konuk edecek ve MBS1 olarak oynanabilecek. iddaa'da en çok tercih edilen Euroleague maçına göz atalım...
CSKA Moskova - Khimki
- CSKA Moskova'da Kyle Hines sakat.
- Nando de Colo (17.2 sayı), Sergio Rodriguez (13.5 sayı - 4.8 asist), Cory Higgins (13.6 sayı) ve Will Clyburn (11.7 sayı - 5.7 ribaunt) ön plandaki oyuncular.
- Khimki, tarihinde ilk kez play-off oynayacak.
- Normal sezonun sayı lideri Alexey Shved'e güveniyorlar. (21.4 sayı)
- Bu sezon VTB Ligi ve Euroleague'de toplam 4 maç yaptılar, hepsini CSKA Moskova çift haneli farkla kazandı.
Panathinaikos - Real Madrid
- Panathinaikos karışık. Resmi açıklama yok fakat başkan Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabından takımın seneye Euroleague'da katılmayacağını paylaşmıştı.
- Calathes sezonu 14.2 sayı - 8.1 asist ortalamalarıyla bitirdi, maestro gibi takımı yönetiyor.
- Real Madrid'de Rudy Fernandez, normal sezonda hiç ön planda olmadı.
- Sergio Llull'un sakatlığı Luka Doncic'in takım liderliğine soyunmasına vesile oldu. (16.9 sayı - 4.8 ribaunt - 4.6 asist)
- Sakatlıklarını atlatan Ayon ve Randolph ile pota altı da sağlam günlerine geri döndü.
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