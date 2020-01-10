Euroleague'de liderlik savaşı! Anadolu Efes'in Barcelona karşısında iddaa oranı...

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BARCELONA - ANADOLU EFES

Son maçında Saski Baskonia’nın konuğu olan Barcelona, ikinci yarıda yaptığı etkili savunmaya rağmen ilk yarıdaki farkı eritememiş ve kaybetmişti.

Evinde oynadığı 8 maçın sadece 1'ini kaybeden Katalan devi, geçen sezon çeyrek finalde elendiği Anadolu Efes karşısında İstanbul’da rövanşı almıştı.

Geçtiğimiz hafta evinde Khimki ile karşılaşan Anadolu Efes, özellikle ikinci yarısındaki üstün performansıyla 19 sayı farkla mücadeleden galip ayrılırken, bu sezon biri uzatmada olmak üzere 4. kez Euroleague’de 100 sayı barajını aşmış oldu.

Lacivert-beyazlı temsilcimiz deplasmanda oynadığı 8 maçtan sadece 1'ini kaybetti.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Anadolu Efes, Khimki’den sonra Euroleague’de sezonun en fazla sayı atan ikinci ekibi.

- İki ekip arasında İspanya’da oynanan son 4 maçta iki ekip de ikişer kez kazandı.

- Anadolu Efes bu sezon Euroleague’de deplasmanda oynadığı 8 maçın 6’sında 80’in üzerinde sayı yedi.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi galibiyeti!

Bu maça bahis yapan üyelerin %28’den fazlası Barcelona’nın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor...

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ikili bahislerden oluşuyor. Kuponlarında bu maça yer verenlerin yaklaşık %10’u maçta hem Barcelona’nın kazanacağını, hem de maçta 167.5’tan az sayı atılacağını düşünüyor.

"MS1 + 167.5 ALT" tercih edilmiş...

MİSLİ.COM YORUMCUSU TAMER OYGUÇ NE DİYOR?

Anadolu Efes ilk maçta evinde Barcelona'ya kaybederek başlamıştı ancak o maçta Shane Larkin yoktu. Barcelona bu maçta o kadar rahat olmayacaktır ancak yenip liderliğe geçmek isteyecektir. Dolayısıyla her iki takımdan da kontrollü basketbol bekliyorum.

Anadolu Efes'in ise 11 sayı ile yenip ikili averajı kovalayacağını düşünüyorum. 167.5 barajının aşılması zor gibi duruyor. Bu baremden "ALT" oynanır.

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Spor Arena İddaa Uzmanı Cengiz İzmitli, "Barcelona - Anadolu Efes" maçını değerlendirdi...