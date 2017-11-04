Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 94-91 yendiği maçta, 37 verimlilik puanı üreten 30 yaşındaki De Colo, beşinci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 25 sayı, 3 ribaunt, 10 asistle tamamlayan De Colo, iki sayılık atışlarda 7'de 6, üç sayılık atışlarda 7'de 3, serbest atışlarda ise 4'de 4 isabetle oynadı. Kariyerinde 11. kez bu ödüle layık görülen Fransız basketbolcu, 10 kez en değerli oyuncu seçilen Mirsad Türkcan'ı geride bıraktı.

De Colo'nun takım arkadaşı Will Clyburn, 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansıyla 34 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı. Aynı maçta 20 sayı, 7 asistle oynayan ve 28 verimlilik puanına ulaşan Zalgiris Kaunaslı Vasilije Micic bu iki basketbolcuyu takip etti.