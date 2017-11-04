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Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi!

THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, beşinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hürriyet Haber
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 94-91 yendiği maçta, 37 verimlilik puanı üreten 30 yaşındaki De Colo, beşinci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 25 sayı, 3 ribaunt, 10 asistle tamamlayan De Colo, iki sayılık atışlarda 7'de 6, üç sayılık atışlarda 7'de 3, serbest atışlarda ise 4'de 4 isabetle oynadı. Kariyerinde 11. kez bu ödüle layık görülen Fransız basketbolcu, 10 kez en değerli oyuncu seçilen Mirsad Türkcan'ı geride bıraktı.
De Colo'nun takım arkadaşı Will Clyburn, 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansıyla 34 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı. Aynı maçta 20 sayı, 7 asistle oynayan ve 28 verimlilik puanına ulaşan Zalgiris Kaunaslı Vasilije Micic bu iki basketbolcuyu takip etti.

 

Euroleaguede haftanın MVPsi seçildi

BasketbolEuroleague
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