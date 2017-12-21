Euroleague'de haftanın değerlileri açıklandı!

Kimlik, kredi kartı veya size özel kalmasını istediğiniz sayısız bilgi… Hepsi bir yerlerde kayıtlı; hepsi bir tık veya bir parmak uzağınızda! Unutmayın; bu bilgilerin hepsi size olduğu kadar; siber hırsızlara da bir tık uzakta. İtibarınızın zedelenmesi, bütün kimlik bilgilerinizin bilmediğiniz bir ülkeden bir siber hırsız tarafından çalınması artık sadece saniyeler sürüyor. Peki, gerçekten karşı karşıya olduğumuz risklerin ne kadar farkındayız?