« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Euroleague'de haftanın değerlileri açıklandı!

Euroleague'de haftanın değerlileri açıklandı!

Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Jamel McLean ve Rusya temsilcisi Khimki'den Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'yı 88-86 yenen Olympiakos'ta ABD'li basketbolcu McLean ve Anadolu Efes'i 86-68 mağlup eden Khimki'de Rus oyuncu Shved, 30'ar verimlilik puanı toplayarak 13. haftanın MVP'leri oldu.

Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 25 sayı, 12 ribauntla "double-double" yapan McLean, iki sayılık atışlarda 14'te 10, serbest atışlarda 10'da 5 isabetle oynadı.

Anadolu Efes önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla mücadele eden Shved ise üç sayı çizgisinin gerisinden 10'da 6, iki sayılık atışlarda 5'te 3 isabet tutturdu.

Euroleaguede haftanın değerlileri açıklandı
Euroleaguede haftanın değerlileri açıklandı

 

Zirvenin beklenmedik ortakları karşı karşıya!

EuroleagueFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ