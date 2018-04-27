Euroleague'de günün en popüler tercihi...
İlk maçta yediği 28 sayı farktan sonra önce OAKA'da, ardından da kendi evi WiZink Center'da kazanıp seride 2-1 öne geçen Real Madrid, seriyi bugün bitirmek istiyor.
Real Madrid
- En kritik anlarda sahneye çıkan Sergio Llull'un dönüşü moralleri yükseltti. (8 sayı - 4 asist)
- Campazzo ve Kuzmic'in sakatlıkları devam ediyor.
- Jaycee Carroll kaçırmadan 17 sayı attı, avantajı iyice Real Madrid'e taşıdı.
Panathinaikos
- Üçüncü çeyrek 13 sayıya kadar çıkan farkı, son çeyrek eritseler de yenilgiye engel olamadılar.
- Mike James ve Nick Calathes'e Chris Singleton yeterli katkıyı veremiyor.
- Tamam ya da devam maçı! Saat 22:00'de CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak!
Günün en popüler Euroleague tercihi -> "Real Madrid galibiyeti"
CSKA Moskova da Khimki karşısında seride 2-1 önde.
Bu önemli karşılaşma da saat 20:00'de CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak!
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