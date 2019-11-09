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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.11.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Euroleague'de bu hafta firemiz yok! F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes kazandı...

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Euroleague'de bu hafta firemiz yok! F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes kazandı...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı galibiyetle kapattı.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 7. hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertliler, Ataşehir'de konuk ettiği rakibini 90-82 yenerek bu sezon 2. galibiyetini elde etti ve haftayı 18 takımlı ligde 14. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise Yunanistan'dan bu sefer galibiyetle döndü. Geçen hafta Atina'da Panathinaikos'a 86-70 yenilen lacivert-beyazlılar, bu sefer aynı şehirde Olympiakos'a konuk oldu. Rakibini 19 sayı farkla 86-67 mağlup eden Anadolu Efes, galibiyet sayısını 5'e yükseltti ve haftayı 5. sırada bitirdi.

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftada İspanyol temsilcisi Barcelona zirvede yer aldı. Barcelona, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i 93-86 yendi ve bir hafta sonra tekrar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın sürpriz sonucuna ise Fransız temsilcisi ASVEL imza attı. ASVEL, sahasında konuk ettiği son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'yı son saniyelerde bulduğu basketle 67-66 yenerek, rakibini liderlikten indirdi.

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde... 

Zenit-Khimki: 73-87
Kızılyıldız mts-Real Madrid: 60-75
Olympiakos- Anadolu Efes: 67-86
Maccabi FOX-ALBA Berlin: 104-78
AX Armani Exchange Milan- Baskonia: 81-74
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih: 90-82
Zalgiris-Barcelona: 86-93
Panathinaikos-Valencia: 91-80
ASVEL-CSKA Moskova: 67-66 

Euroleaguede bu hafta firemiz yok F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes kazandı...

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