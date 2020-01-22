Euroleague'de 21. maç haftası yarın başlıyor!

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Hafta CSKA Moskova - Valencia Basket ve Zenit Saint Petersburg - Olympiakos karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:



Yarın

20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket

20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova



24 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin

22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne

23.00 Real Madrid - Anadolu Efes





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!