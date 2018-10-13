EuroLeague'de 1. haftanın MVP'si Jan Vesely!
Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin konuk ettiği İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 97-72 mağlup ettiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, normal sezonun ilk haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 22 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asiste imza attı. Kariyerinde dördüncü kez MVP seçilen Çek pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 7 ve serbest atışlarda 5'te 5 ile oynadı.
Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Nate Wolters, 27 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 26 verimlilik puanıyla Rusya temsilcisi Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved üçüncü sırada yer aldı.
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