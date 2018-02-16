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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol Haberleri“Euroleague ülkelerin gururunu boykot ediyor!”
Basketbol “Euroleague ülkelerin gururunu boykot ediyor!”
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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
16.02.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

“Euroleague ülkelerin gururunu boykot ediyor!”

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FIBA kanadından, "EuroLeague ile olan durum değişmeyecek" mesajı geldi.


Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann, FIBA’nın basketbolu geliştirmek için doğru çağrıyı yaptığı görüşünde kararlı olduğunu ve EuroLeague’le olan durumun değişmeyeceğini belirtti.

BallinEurope‘a konuşan Bauman, “Biz kendi yolumuzdan gidiyoruz, hedefimiz mili takımlara daha düzenli maç yapma fırsatı vermek. Kulüp basketboluna saygı göstermeyen ya da sezonlarını aksatacak bir durum istemiyoruz. Ama milli takımlar için de boşluğa ihtiyacımız var. Milli takımlar daha geniş kitleleri bu oyuna ve basketbola çekiyor ve bunu dünyanın her yerinde görüyoruz” dedi.

"NEYSE Kİ EUROLEAGUE DIŞINDA KALANLAR DA VAR"
Baumann’ın verdiği röportajın Milli Takımlar ve FIBA üzerine olan ana başlıkları şu şekilde oldu...
- FIBA Dünya Kupası 2019 Elemeleri’nde ilk pencere bütün dünyada çok başarılı geçti. Oyuncuları çağırmanın çok zor olduğu Avrupa da bu başarının içinde yer aldı. Neyse ki EuroLeague takımlarının dışında kalan da birçok yetenekli basketbolcu var.

“EUROLEAGUE ÜLKELERİN GURURUNU BOYKOT EDİYOR”
- EuroLeague bize gelip, dört değil de iki veya üç Avrupa kulübü maçına ihtiyacımız olduğunu söyleseydi ve buna karşılık olarak oyuncuları serbest bırakmayı önerselerdi, bu tür bir tartışma veya şantaj olayının içine girmek ister miydik bilemiyorum. Ben bunu sana veririm, sen de karşılığında bana bunu ver.

- Burada milli takımlardan bahsediyoruz, bir ülkenin gururunu boykot ediyorlar ve bu durum bir kaç kulüp müsabakasından ötesinde bir şey. Milli takımlardaki iş yükünü dört yıllık bir döneme kıyasla neredeyse dörtte bir oranında azaltmaya çalışıyoruz, bu durum hazırlık sürecini de beş haftadan dört haftaya indirmeyi içeriyor. Milli takım perspektifinden bakıldığında, gerçekten çok fazla iş yaptık.

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