“Euroleague ülkelerin gururunu boykot ediyor!”



Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann, FIBA’nın basketbolu geliştirmek için doğru çağrıyı yaptığı görüşünde kararlı olduğunu ve EuroLeague’le olan durumun değişmeyeceğini belirtti.



BallinEurope‘a konuşan Bauman, “Biz kendi yolumuzdan gidiyoruz, hedefimiz mili takımlara daha düzenli maç yapma fırsatı vermek. Kulüp basketboluna saygı göstermeyen ya da sezonlarını aksatacak bir durum istemiyoruz. Ama milli takımlar için de boşluğa ihtiyacımız var. Milli takımlar daha geniş kitleleri bu oyuna ve basketbola çekiyor ve bunu dünyanın her yerinde görüyoruz” dedi.

"NEYSE Kİ EUROLEAGUE DIŞINDA KALANLAR DA VAR"

Baumann’ın verdiği röportajın Milli Takımlar ve FIBA üzerine olan ana başlıkları şu şekilde oldu...

- FIBA Dünya Kupası 2019 Elemeleri’nde ilk pencere bütün dünyada çok başarılı geçti. Oyuncuları çağırmanın çok zor olduğu Avrupa da bu başarının içinde yer aldı. Neyse ki EuroLeague takımlarının dışında kalan da birçok yetenekli basketbolcu var.

“EUROLEAGUE ÜLKELERİN GURURUNU BOYKOT EDİYOR”

- EuroLeague bize gelip, dört değil de iki veya üç Avrupa kulübü maçına ihtiyacımız olduğunu söyleseydi ve buna karşılık olarak oyuncuları serbest bırakmayı önerselerdi, bu tür bir tartışma veya şantaj olayının içine girmek ister miydik bilemiyorum. Ben bunu sana veririm, sen de karşılığında bana bunu ver.



- Burada milli takımlardan bahsediyoruz, bir ülkenin gururunu boykot ediyorlar ve bu durum bir kaç kulüp müsabakasından ötesinde bir şey. Milli takımlardaki iş yükünü dört yıllık bir döneme kıyasla neredeyse dörtte bir oranında azaltmaya çalışıyoruz, bu durum hazırlık sürecini de beş haftadan dört haftaya indirmeyi içeriyor. Milli takım perspektifinden bakıldığında, gerçekten çok fazla iş yaptık.