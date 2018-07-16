Euroleague takvimi oyuncuları zorlayacak
Euroleague takviminin açıklanmasıyla birlikte tartışmalar tekrar başladı. Mili maçlarla çakışan Euroleague maç takvimi, en çok oyuncuları zorlayacak.
FIBA ile Euroleague arasındaki maç takvimi tartışması sürerken, Euroleague'in açıkladığı yeni takvim, yeni tartışmaları de beraberinde getirdi. Takvimdeki bazı maçların milli maç elemeleri ile çakışan şekilde yayınlaması, en çok oyuncuları zorlayacak. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2019’da Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası için eleme maçlarının oynanacağı günleri 2015 yılında yayınlamış, eleme maçlarını oynayacak ülkelerin belirlenmesi üzerine de geçtiğimiz hafta tam programı açıklamıştı. Bunun üzerine, Dünya Kupası için milli takımların eleme pencereleriyle yapılan çatışma, Euroleague yönetim organının kasıtlı bir iradesi gibi görünürken, EuroLeague hem sporcuları oldukça zor durumda bırakıyor hem de Avrupa basketbolu ile çatışmaya girmekten çekinmediğini açıkça belirtiyor.
Takvimde yer alan çakışmalar şu şekilde:
Dünya Kupası Elemeleri İkinci Turu’nda, Türkiye-İspanya maçının oynanacağı tarihte, EuroLeague'de Türk ve İspanyol takımları karşılaşacak.
29 Kasım
Türkiye-İspanya
Darüşşafaka- Herbalife Gran Canaria
30 Kasım
Anadolu Efes- Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz
Barcelona Lassa-Fenerbahçe
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