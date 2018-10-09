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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
09.10.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

EuroLeague sezonu 11 Ekim Perşembe günü başlıyor!

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EuroLeague sezonu 11 Ekim Perşembe günü başlıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni sezon öncesi İspanyol ve İtalyan takımlarının başarısı dikkati çekiyor.

İspanya ve İtalya'yı temsil eden takımlar, organizasyonu 13'er kez kazanarak bu alanda liderliği paylaştı.

İspanyollar geçen sezon Real Madrid'le bu sevinci yaşarken, İtalyanlar ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasretini sürdürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, 17 yıldan bu yana mutlu sona ulaşamıyor.

Türkiye'nin tek kupası Fenerbahçe'den

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye'ye bu organizasyondaki tek kupasını kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından ise Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Yunanistan temsilcilerinin kupa sayısı 9

Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.

Yunan ekiplerinden Panathinaikos Superfoods'un müzesinde 6 şampiyonluk kupası yer alırken, Olympiakos ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

Rusya'nın 7 kupası var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında Rus ekipleri, 7 şampiyonluk yaşadı.

Rusya'nın ulaştığı 7 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti.

Ligde 6 kez mutlu sona ulaşan İsrail'in de tüm şampiyonluklarını Maccabi FOX kazandı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya 13
İtalya 13
Yunanistan 9
Rusya 7
İsrail 6
Hırvatistan 5
Letonya 3
Gürcistan 1
Bosna Hersek 1
Sırbistan 1
Fransa 1
Litvanya 1
Türkiye 1

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 6 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.

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