EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Spor Arena
01.10.2018 - 19:24, Son Güncelleme:

EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

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EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

EuroLeague için heyecan dorukta. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer aldığı EuroLeague 2018-2019 sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl EuroLeague'de ikinci olan temsilcimiz Fenerbahçe bu yıla da şampiyonluk iddialarıyla çıkmaya hazırlanıyor. Peki, EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.

EuroLeague 2018-2019 sezonu için heyecan artıyor. Temsilcilerimiz bu yıl EuroLeague'de yine Final-Four ve ardından şampiyonluk için yarışacak. Peki, EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.

2 yıl önce 16 takımlı sisteme geçilen turnuvada, geçtiğimiz sezon Final Four'a Zalgiris, Fenerbahçe, Real Madrid ve CSKA kalmıştı. Finalde Fenerbahçe ile Real Madrid karşılaşırken, turnuvayı Real Madrid kazanmıştı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2017 yılında şampiyon olduğu ve geçtiğimiz sezonda da 2. olarak tamamladığı turnuvanın başlama tarihi 11 Ekim 2018 olarak belirtilmiş durumda. Turnuvanın ilk gününde, temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Darüşşafaka da sahne alacak.

EuroLeague ilk hafta maç programı

11 Ekim - CSKA Moskova - Barcelona Lassa

11 Ekim - Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

11 Ekim - Bayern - Anadolu Efes

11 Ekim - Real Madrid - Darüşşafaka

12 Ekim - Buducnost VOLI - Olimpia Milano

12 Ekim - Khimki - Olympiacos

12 Ekim - Zalgiris - Baskonia

12 Ekim - Fenerbahçe - Gran Canaria

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