EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı
EuroLeague için heyecan dorukta. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer aldığı EuroLeague 2018-2019 sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl EuroLeague'de ikinci olan temsilcimiz Fenerbahçe bu yıla da şampiyonluk iddialarıyla çıkmaya hazırlanıyor. Peki, EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.
EuroLeague 2018-2019 sezonu için heyecan artıyor. Temsilcilerimiz bu yıl EuroLeague'de yine Final-Four ve ardından şampiyonluk için yarışacak. Peki, EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.
2 yıl önce 16 takımlı sisteme geçilen turnuvada, geçtiğimiz sezon Final Four'a Zalgiris, Fenerbahçe, Real Madrid ve CSKA kalmıştı. Finalde Fenerbahçe ile Real Madrid karşılaşırken, turnuvayı Real Madrid kazanmıştı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2017 yılında şampiyon olduğu ve geçtiğimiz sezonda da 2. olarak tamamladığı turnuvanın başlama tarihi 11 Ekim 2018 olarak belirtilmiş durumda. Turnuvanın ilk gününde, temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Darüşşafaka da sahne alacak.
EuroLeague ilk hafta maç programı
11 Ekim - CSKA Moskova - Barcelona Lassa
11 Ekim - Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
11 Ekim - Bayern - Anadolu Efes
11 Ekim - Real Madrid - Darüşşafaka
12 Ekim - Buducnost VOLI - Olimpia Milano
12 Ekim - Khimki - Olympiacos
12 Ekim - Zalgiris - Baskonia
12 Ekim - Fenerbahçe - Gran Canaria
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