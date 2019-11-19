Euroleague maçlarına Misli.com'da TEK MAÇ fırsatı, CANLI BAHİS keyfi!
Euroleague’de 9. maç haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa’da ASVEL deplasmanına çıkıyor! Misli.com’da heyecan Canlı Bahis’le yaşanıyor.. Canlı Bahis’de kaybınıza %10’a kadar iade yapan Misli.com’da ayrıca hem Tek Maç imkanı, hem de birçok yeni bahis etkinlikleri sizleri bekliyor.
8. maçlar neticesinde 6 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan 6 takım arasında 5. sırada yer alan temsilcimiz, sezona Ergin Ataman’la müthiş bir başlangıç yaptı.
İç sahada sadece ilk maç Barcelona’ya kaybettikten sonra bileği bükülmeyen Anadolu Efes, son olarak Zenit’i 90-88 mağlup etmişti.
Ameliyat olan Moerman aralık ayına kadar yok. Zenit maçında oynayamayan Dunston ve Simon’un durumları maç saati belli olacak.
Sezonun sürpriz ekibi ASVEL, evinde 4’te 4 yaparken; Olympiakos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova'yı devirdi.
Deplasmanlarda kazanamıyorlardı; ancak onu da geçtiğimiz cuma günü Kızılyıldız karşısında kırdılar.
Hayli enerjik ve atletik bir takım olan yeşil beyazlılarda sakat Payne dışında eksik yok.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- ASVEL’in Euroleague’deki 8 maçının 6’sında 154.5 sayı barajı aşılmadı.
- ASVEL evinde oynadığı 4 maçı da kazandı.
- Anadolu Efes’in 3 deplasman maçının 2’si toplam 156.5 sayı altında sonuçlandı.
- ASVEL, evinde oynadığı 4 maçın ilk devresinde 40 sayıyı aşamadı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyelerinin %25’i maç sonucunda temsilcimiz Anadolu Efes’in salondan galibiyetle ayrılacağını düşünürken, bu seçimin hemen ardından da %13’lük oranla maçta toplam sayının "147.5" üzerine çıkacağı yönünde tercihlerin yapıldığını görüyoruz...
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?
ASVEL, yıllar sonra Euroleague'e geldi ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Mütevazı bütçesi ile şimdiden 5 galibiyete ulaştılar. Evlerinde Olympiakos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova'yı yendiler. Bu 4 maçı da son topta kazanmayı başardılar. Çekirge bu kez sıçrayamayabilir.
Diğer takımlar ASVEL'e karşı belki maça rölanti çıkmıştır ama 5 galibiyet sonrası artık kolay lokma değiller ve Anadolu Efes bu sefer ciddiyetle maça çıkacaktır.
Kazanacaklarını düşünüyorum. Tercihim MS2.
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