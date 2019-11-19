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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
19.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Euroleague maçlarına Misli.com'da TEK MAÇ fırsatı, CANLI BAHİS keyfi!

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Euroleague maçlarına Misli.com'da TEK MAÇ fırsatı, CANLI BAHİS keyfi!

Euroleague’de 9. maç haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa’da ASVEL deplasmanına çıkıyor! Misli.com’da heyecan Canlı Bahis’le yaşanıyor.. Canlı Bahis’de kaybınıza %10’a kadar iade yapan Misli.com’da ayrıca hem Tek Maç imkanı, hem de birçok yeni bahis etkinlikleri sizleri bekliyor.

ASVEL - ANADOLU EFES

8. maçlar neticesinde 6 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan 6 takım arasında 5. sırada yer alan temsilcimiz, sezona Ergin Ataman’la müthiş bir başlangıç yaptı.

İç sahada sadece ilk maç Barcelona’ya kaybettikten sonra bileği bükülmeyen Anadolu Efes, son olarak Zenit’i 90-88 mağlup etmişti.

Ameliyat olan Moerman aralık ayına kadar yok. Zenit maçında oynayamayan Dunston ve Simon’un durumları maç saati belli olacak.

Sezonun sürpriz ekibi ASVEL, evinde 4’te 4 yaparken; Olympiakos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova'yı devirdi.

Deplasmanlarda kazanamıyorlardı; ancak onu da geçtiğimiz cuma günü Kızılyıldız karşısında kırdılar.

Hayli enerjik ve atletik bir takım olan yeşil beyazlılarda sakat Payne dışında eksik yok. 

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- ASVEL’in Euroleague’deki 8 maçının 6’sında 154.5 sayı barajı aşılmadı.

- ASVEL evinde oynadığı 4 maçı da kazandı.

Euroleague maçlarına Misli.comda TEK MAÇ fırsatı, CANLI BAHİS keyfi

- Anadolu Efes’in 3 deplasman maçının 2’si toplam 156.5 sayı altında sonuçlandı.

- ASVEL, evinde oynadığı 4 maçın ilk devresinde 40 sayıyı aşamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %25’i maç sonucunda temsilcimiz Anadolu Efes’in salondan galibiyetle ayrılacağını düşünürken, bu seçimin hemen ardından da %13’lük oranla maçta toplam sayının "147.5" üzerine çıkacağı yönünde tercihlerin yapıldığını görüyoruz...

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

ASVEL, yıllar sonra Euroleague'e geldi ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Mütevazı bütçesi ile şimdiden 5 galibiyete ulaştılar. Evlerinde Olympiakos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova'yı yendiler. Bu 4 maçı da son topta kazanmayı başardılar. Çekirge bu kez sıçrayamayabilir.

Diğer takımlar ASVEL'e karşı belki maça rölanti çıkmıştır ama 5 galibiyet sonrası artık kolay lokma değiller ve Anadolu Efes bu sefer ciddiyetle maça çıkacaktır.

Kazanacaklarını düşünüyorum. Tercihim MS2.

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