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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.10.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Euroleague maçlarına CANLI BAHİS fırsatı! iddaa'da öne çıkan...

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Euroleague maçlarına CANLI BAHİS fırsatı! iddaa'da öne çıkan...

Fenerbahçe Beko’nun İtalya’da Olimpia Milano ile yapacağı zorlu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz...

OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO

Basketbol Süper Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki ilk galibiyetini Baskonia karşısında aldı.

Kritik maça 39 sayıyla damga vuran Nando De Colo haftanın MVP’si seçildi.

Fransız yıldız isabetli bir transfer olduğunu kanıtlarken zorlu fikstürde Sarı-lacivertlilerin elini oldukça rahatlatacağını da gösterdi.

Fenerbahçe Beko’nun başarılı koçu Obradovic de sıkışık maç takvimine dikkat çekti ve Milano’yu yenerek seriye iyi bir giriş yapmak istediklerini belirtti.

Tecrübeli bir koça ve Luis Scola gibi bir markaya sahip Olimpia Milano temsilcimizin dikkat etmesi gereken bir rakip olarak ön plana çıkıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Fenerbahçe Beko bu sezon Türkiye Ligi ve Euroleague’de çıktığı 7 resmi maçın 6’sında 70 sayı ve üzeri skor üretti.

- Olimpia Milano’nun İtalya Ligi ve Euroleague’de oynadığı 8 karşılaşmanın 7’sinde rakipler 70 sayı ve üzerinde skor üretti.

- Olimpia Milano bu sezon kazandığı tüm maçlarda 75 sayı ve üzeri skor üretti.

- Euroleague’de iki ekip arasında oynanan son 7 karşılaşma da Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlanırken, bu maçların yalnızca 1 tanesi uzatmalar gitti.

Euroleague maçlarına CANLI BAHİS fırsatı iddaada öne çıkan...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki zorlu deplasman maçına yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok temsilcimize şans vermiş görünüyor.

Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %26’sı Sarı-lacivertlilere güvenirken, üyelerin %11’i ise ev sahibi Milano’nun 5.5 sayıdan fazla fark yemeyeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL UZMANI TAMER OYGUÇ NE ÖNERDİ?

Fenerbahçe Beko iki deplasman maçını da kaybetti. Uzun süredir sakat olan Lauvergne iyileşti. Ama bu maçta sakatlığı bulunan Kalinic oynamayacak.

Milano da sezona iyi başlayamadı. Euroleague'de iki maçı son anda kazandılar. İtalya Ligi'nde ise 5 maçta 3 yenilgi aldılar.

Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.

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