Euroleague heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam ediyor!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 23. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan ekibini ağırlayacak.
Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda 23 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başlayacak mücadelede, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
20.45 Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)
23 Şubat Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)
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