Euroleague finalinde olay! Ataman ile Fenerbahçe...
Anadolu Efes'in finalde CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta, Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükselen iki ekibimizden biri olan Anadolu Efes, finalde karşılaştığı CSKA Moskova'ya mağlup olup ikinci oldu.
Final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için İspanya'ya gelen sarı lacivertli taraftarlarla Anadolu Efes koçu Ergin Ataman arasından gerginlik yaşandı.
Rus temsilcisi CSKA Moskova, avantajı yakalayınca salondan 'Mola alsana' tezahüratları yükselmeye başladı.
Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ergin Ataman, sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterince ortam bir anda gerildi.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes taraftarları arasındaki gerilim, Ali Koç'un devreye girmesiyle son buldu.
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