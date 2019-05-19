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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
19.05.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Euroleague Finali TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

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Euroleague Finali TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

Fenerbahçe Beko'yu geçen Anadolu Efes ile Real Madrid'i dışarı iten CSKA Moskova, Euroleague Finali'nde karşı karşıya geliyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı var, işte maçın favorisi...

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA

- Normal sezonu 4'üncü sırada bitiren Anadolu Efes, play-off turunda Barcelona'yı elemiş ve Final-Four'da lider Fenerbahçe Beko'ya rakip olmuştu.

- Fenerbahçe'deki sakat ve antrenman eksiği oyuncuların çokluğu, Türk Derbisi öncesi Anadolu Efes'i bir adım öne çıkarsa da ilk periyodu sarı-lacivertliler önde geçmişti.

- Sonrasında ise devreye Larkin ve Micic girdi, yüzdeli dış şut atan ikili ile arkasına bakmayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 19 sayı farkla yendi ve adını finale yazdırmayı başardı.

- CSKA Moskova ise normal sezonu Fenerbahçe Beko'nun ardında 2'nci sırada tamamlamış ve play-off etabında Final-Four'a ev sahipliği yapan Baskonia'yı devirmişti.

- Real Madrid karşısında bir ara 14 sayı geriye düştüler ama son periyottaki etkili oyunlarıyla adlarını finale yazdırdılar.

- De Colo, Rodriguez, Clyburn ve Higgins gibi etkili hücum silahları bulunan Rus temsilcisi, temsilcimiz Anadolu Efes ile bu sezon oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.

Euroleague Finali TEK MAÇ iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM ÜYELERİ TEMSİLCİMİZE GÜVENİYOR!

iddaa, Euroleague Finali'ne TEK MAÇ açtı ve Misli.com üyeleri temsilcimiz Anadolu Efes'e yoğunlaşmış durumda...

Handikaplı açılan seçenekte "+4.5h Anadolu Efes" ve ÜST tercihleri ön plandayken, handikapsız açılan seçenekte 2,45'lik "Anadolu Efes normal süreyi kazanır" tercihi %53'lik bir oynanma yüzdesine sahip...

Euroleague Finali TEK MAÇ iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM YAZARI GİRAY ÖZKAN "ÜST" DİYOR!

Anadolu Efes organizasyonun ilk maçında Fenerbahçe’yi çok üstün bir oyunla yenerek finale çıktı. O maçta özellikle iki oyun kurucu Larkin ve Micic’ten katkı aldılar. Hatta Larkin verdiği mükemmel katkı ile Final Four tarihinin en yüksek rating rakamını yakaladı. Oynadıkları basketbol kısaların verimliliğine dayalı. Uzunlardan da dış şut katkısı aldıkça durdurulması zor bir hale geliyorlar. Ergin Ataman bütün bunlara vurgu yaparak kendilerini NBA’i son yıllarda domine eden Golden State Warriors’a benzetti. 

CSKA Moskova ise 14 sayı geriden gelerek Real Madrid’i eledi. Az ama verimli dış şut atarak kazandılar. Rakip potaya çok fazla giderek faul atışı kazandılar. De Colo, Clyburn ve Rodriguez maçın skorer isimleri oldu. Higgins ise işin savunma kısmında etkiliydi. 

İki takımın bu sezon oynadığı 2 maçı da CSKA Moskova kazandı. Ayrıca Itoudis F4'te Türk takımlarına karşı kazanma istatistiğinde önde ancak Anadolu Efes için yarı finalde de benzer bir durum vardı ve kazandı. Ben bu sebeple sayı bahsine yöneleceğim. İki takımdaki kısaların kalitesi düşünülünce yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Taraf bahsinde ise çok güvenli olmasa da MS 2 önerim var. 

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