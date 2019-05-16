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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.05.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Euroleague Final Four'u izlemek için 31 ülkeden 650 gazeteci akredite oldu!

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Euroleague Final Four'u izlemek için 31 ülkeden 650 gazeteci akredite oldu!

İspanya'nın kuzeyindeki Vitoria-Gasteiz kenti, basketbolda Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Bask bölgesinin kentlerinden Vitoria-Gasteiz, tarihinde üçüncü kez basketbolda bir Avrupa finaline ev sahipliği yapıyor. Basketbolda Baskonia takımının kenti olan Vitoria-Gasteiz, 1996'da Avrupa Kupa Galipleri ve 2010'da Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nden sonra şimdi de THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin organizasyonunu üstlendi.

Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, İspanya'dan Real Madrid ve Rusya'dan CSKA Moskova takımlarının katıldığı Dörtlü Final için 20 bine yakın basketbolseverin 17-19 Mayıs tarihlerinde Vitoria-Gasteiz kentinde olması bekleniyor.

Gerek organizatörler gerekse Bask bölgesindeki yerel yönetim yetkililerinden verilen bilgilerde Dörtlü Final'in bölgeye sağlayacağı ekonomik katkının 48 milyon avro olmasının beklendiği belirtildi. Otel ve günlük kiralık evlerin normal sezonun 10 katından fazla fiyata alıcı bulduğu görüldü.

Yaklaşık 250 bin nüfuslu Vitoria-Gasteiz kentinde basketbol organizasyonu dolayısıyla otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu açıklanırken, birçok taraftarın Bilbao veya San Sebastian kentlerinde konaklayacağı bildirildi.

Türkiye'den gelen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes taraftarları için Türk Hava Yolları, İstanbul-Bilbao uçuşlarında iki ek sefer koydu. Ayrıca bazı Türk basketbolseverlerin Madrid ve Barselona üzerinden Vitoria-Gasteiz kentine geleceği öğrenildi.

Euroleague Final Fouru izlemek için 31 ülkeden 650 gazeteci akredite oldu

Diğer yandan Dörtlü Finali izlemek için 31 ülkeden 650 gazetecinin akredite olduğunu açıklayan Vitoria-Gasteiz kenti yerel yönetimi, bunu bölgenin tanıtımı için çok iyi bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı. 

Vitoria-Gasteiz Belediyesi ise CSKA Moskovalı Rus taraftarlar için Rusça, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko için ise Türk taraftarlara özel Türkçe alt yazılı eğlenceli turizm tanıtım videoları yayımladı.

"Fenerbahçeli ve Anadolu Efesli Türk dostlarımıza selamlar. Vitoria'ya hoşgeldiniz." diye başlanan Türkçe videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Size harika bir şeyden bahsedeceğim. Vitoria'da 60'tan fazla kebap restoranı var. Ama biliyoruz bunlar sizin ülkenizdeki nefis kebapların yanına bile yaklaşamaz. O zaman sizin için iyi bir alternatifimiz var. Çuleton. Çuleton kebap gibi dana etinden yapılan bir biftek. Adeta üst sınıf bir kebap! Baharatsız. Sizinkiler ne kadar acı değil mi! Ve biz biraz patatesçiyiz. Şehrimiz, İspanya'da patatesçiler olarak tanınır. Çok çeşitli patateslerimiz var. Bir de utanmadan dil konusunda anlaşabiliriz. Mimiklerle ve ufak jestlerle çok iyi şekilde anlaşabiliriz."

Rusça videoda ise Rusların ünlü kürk şapkaları ile Basklıların kullandığı şapka arasında eğlenceli bir dille tanıtım yapıldı.

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