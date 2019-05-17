Euroleague Final-Four'da TEK MAÇ fırsatı! iddaa'da öne çıkan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriEuroleague Final-Four'da TEK MAÇ fırsatı! iddaa'da öne çıkan...
GeriBasketbol Euroleague Final-Four'da TEK MAÇ fırsatı! iddaa'da öne çıkan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
17.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Euroleague Final-Four'da TEK MAÇ fırsatı! iddaa'da öne çıkan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euroleague Final-Four'da TEK MAÇ fırsatı! iddaa'da öne çıkan...

Misli.com’da yarı final mücadelesi TEK MAÇ! Finalde temsilcilerimizden birinin rakibinin belli olacağı karşılaşma, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak. İşte öne çıkanlar...

CSKA MOSKOVA

- Daha önce Final-Four’a 17 kez katılan CSKA Moskova, bu alanda Real Madrid ile en önde gelen ekiplerden...

- Üst üste 8. kez bu dörtlü final organizasyonunda yerini alacak Rus temsilcisi, 7 kez de kupayı müzesine götürmeye başardı.

- Normal sezonu 24 galibiyet, 6 yenilgiyle Fenerbahçe Beko’nun arkasında tamamlayan CSKA, Baskonia’ya kendi evindeki maçlardan birini kaybettikten sonra, deplasmanda üst üste iki maçta kazanarak 3-1’lik üstünlük sağlamıştı.

- Oldukça geniş bir kadroya sahip CSKA’da koç Itoudis hemen hemen tüm oyunculardan fayda sağlayabiliyor.

- Şutörler Higgins, Clyburn, De Colo ve Rodriguez’in yanı sıra pota altında Kurbanov, Hines ve Hunter hiçbir zaman seviyelerinin altına düşmeyen performanslı oyuncular.

REAL MADRID

- Geçen sene Belgrad’da düzenlenen Final-Four’da önce CSKA Moskova, ardından da Fenerbahçe’yi yenerek 10. kez şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Eurolegue’in en çok kupayı kaldıran ekibi…

- Son 9 yılda 7 kez son dörde adını yazdıran İspanyol ekibi, 22 galibiyetle sezonu 3. bitirmişti.

- Çeyrek finalde Panathinaikos’u 3 maçta süpüren eflatun beyazlıların en büyük avantajı İspanya’da kendi seyircileri önünde oynayacak olmaları…

- Takımı bu sezon sırtlayan Randolph ve Tavares’in yanı sıra Campazzo, Ayon, Carroll ve Reyes’in bu seviyeleri farklı oynayabilmeleri şanslarını arttırıyor.

Euroleague Final-Fourda TEK MAÇ fırsatı iddaada öne çıkan...

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

- CSKA Moskova bu sezon rakibini 2 maçta da yendi.

- Aralararındaki, Euroleauge’deki son 16 karşılaşmanın 11’ini CSKA Moskova kazandı.

- İki takım arasındaki son 4 maçın 3’ünde toplam 164.5 sayı limiti aşıldı.

- Real Madrid, Final Four’daki 4 takım içerisinde asist ortalaması en yüksek takım.

- Real Madrid aynı zamanda, Final-Four’daki 4 takım içerisinde en kötü serbest atış ve 3’lük yüzdesine sahip takım...

- CSKA Moskova ise Final Four’daki 4 takım arasında 2 sayılık ortalaması en düşük takım. 

TEK MAÇ’TA MİSLİ.COM ÜYELERİNİN SEÇİMİ…

Misli.com’da TEK MAÇ oynama olanağının olduğu maçaa handikaplı ve handikapsız bahis seçenekleri açılmış durumda…

987 kodlu handikaplı maç için Misli.com üyelerinin %48’inin öncelikli tercihi İY1/MS1 şeklinde… 2,25 iddaa oranı olan bu tercihin kazanması için CSKA’nın ilk yarı için 0.5 sayı üstünde, maç sonunda da 0.5 sayı üstünde farkla yenilmemesi gerekecek.

995 kodlu handikapsız maçta ise üyelerin %57 gibi çok büyük bir oranla birleştiği nokta 1,85 iddaa oranına sahip CSKA Moskova galibiyeti… Real Madrid galibiyeti iddaa'da 1,65 kazandırıyorken, maç uzatmaya gider tercihi için 12,00 oran belirlenmişti durumda... 

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY "REAL MADRID" DİYOR!

Dimitris Itoudis için kritik bir maç olacaktır. Bu maçta kaybetmeleri durumunda muhtemelen koltuğunu da kaybedecek. Rotasyonu geliştirmek için Daniel Hackett ve Hunter’ı son dönemde daha çok kullanarak, ana rotasyonu genişletti. Gelecek sezon NBA oynaması beklenen ve kontratı bitecek olan Will Clyburn ve rakip Real Madrid’i çok iyi bilen Sergio Rodriguez belirleyici olacaktır. Ayrıca Nando De Colo gelecek sezon Real Madrid’e gidebilir dedikoduları var. Kendisini bu maçta tekrar kanıtlayıp, yaz için elini güçlendirmek isteyecektir.

Real Madrid ise İspanya’da oynanacak Final-Four’da seyirci avantajı ile birlikte maçın favorisi olarak gözüküyor. CSKA’nın savunmada sürekli olamamasını Laso avantaja çevirmeye çalışacaktır. Tavares ve Randolph ikilisi bu maçta dengeleri bozabilir. Uzunların biri savunmada, bir diğeri ise hücumda takıma önemli bir enerji getirecektir.

ALT ve MS2 tercihlerini yakın görüyorum.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Gençlerbirliği'nden "çifte bayram" daveti

Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi

Hasan Şaş'tan Şampiyonlar Ligi itirafı

Son dakika: Juventus ayrılığı açıkladı! Allegri dönemi bitti