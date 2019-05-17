Euroleague Final-Four'da TEK MAÇ fırsatı! iddaa'da öne çıkan...
Misli.com’da yarı final mücadelesi TEK MAÇ! Finalde temsilcilerimizden birinin rakibinin belli olacağı karşılaşma, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak. İşte öne çıkanlar...
- Daha önce Final-Four’a 17 kez katılan CSKA Moskova, bu alanda Real Madrid ile en önde gelen ekiplerden...
- Üst üste 8. kez bu dörtlü final organizasyonunda yerini alacak Rus temsilcisi, 7 kez de kupayı müzesine götürmeye başardı.
- Normal sezonu 24 galibiyet, 6 yenilgiyle Fenerbahçe Beko’nun arkasında tamamlayan CSKA, Baskonia’ya kendi evindeki maçlardan birini kaybettikten sonra, deplasmanda üst üste iki maçta kazanarak 3-1’lik üstünlük sağlamıştı.
- Oldukça geniş bir kadroya sahip CSKA’da koç Itoudis hemen hemen tüm oyunculardan fayda sağlayabiliyor.
- Şutörler Higgins, Clyburn, De Colo ve Rodriguez’in yanı sıra pota altında Kurbanov, Hines ve Hunter hiçbir zaman seviyelerinin altına düşmeyen performanslı oyuncular.
REAL MADRID
- Geçen sene Belgrad’da düzenlenen Final-Four’da önce CSKA Moskova, ardından da Fenerbahçe’yi yenerek 10. kez şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Eurolegue’in en çok kupayı kaldıran ekibi…
- Son 9 yılda 7 kez son dörde adını yazdıran İspanyol ekibi, 22 galibiyetle sezonu 3. bitirmişti.
- Çeyrek finalde Panathinaikos’u 3 maçta süpüren eflatun beyazlıların en büyük avantajı İspanya’da kendi seyircileri önünde oynayacak olmaları…
- Takımı bu sezon sırtlayan Randolph ve Tavares’in yanı sıra Campazzo, Ayon, Carroll ve Reyes’in bu seviyeleri farklı oynayabilmeleri şanslarını arttırıyor.
İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?
- CSKA Moskova bu sezon rakibini 2 maçta da yendi.
- Aralararındaki, Euroleauge’deki son 16 karşılaşmanın 11’ini CSKA Moskova kazandı.
- İki takım arasındaki son 4 maçın 3’ünde toplam 164.5 sayı limiti aşıldı.
- Real Madrid, Final Four’daki 4 takım içerisinde asist ortalaması en yüksek takım.
- Real Madrid aynı zamanda, Final-Four’daki 4 takım içerisinde en kötü serbest atış ve 3’lük yüzdesine sahip takım...
- CSKA Moskova ise Final Four’daki 4 takım arasında 2 sayılık ortalaması en düşük takım.
TEK MAÇ’TA MİSLİ.COM ÜYELERİNİN SEÇİMİ…
Misli.com’da TEK MAÇ oynama olanağının olduğu maçaa handikaplı ve handikapsız bahis seçenekleri açılmış durumda…
987 kodlu handikaplı maç için Misli.com üyelerinin %48’inin öncelikli tercihi İY1/MS1 şeklinde… 2,25 iddaa oranı olan bu tercihin kazanması için CSKA’nın ilk yarı için 0.5 sayı üstünde, maç sonunda da 0.5 sayı üstünde farkla yenilmemesi gerekecek.
995 kodlu handikapsız maçta ise üyelerin %57 gibi çok büyük bir oranla birleştiği nokta 1,85 iddaa oranına sahip CSKA Moskova galibiyeti… Real Madrid galibiyeti iddaa'da 1,65 kazandırıyorken, maç uzatmaya gider tercihi için 12,00 oran belirlenmişti durumda...
MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY "REAL MADRID" DİYOR!
Dimitris Itoudis için kritik bir maç olacaktır. Bu maçta kaybetmeleri durumunda muhtemelen koltuğunu da kaybedecek. Rotasyonu geliştirmek için Daniel Hackett ve Hunter’ı son dönemde daha çok kullanarak, ana rotasyonu genişletti. Gelecek sezon NBA oynaması beklenen ve kontratı bitecek olan Will Clyburn ve rakip Real Madrid’i çok iyi bilen Sergio Rodriguez belirleyici olacaktır. Ayrıca Nando De Colo gelecek sezon Real Madrid’e gidebilir dedikoduları var. Kendisini bu maçta tekrar kanıtlayıp, yaz için elini güçlendirmek isteyecektir.
Real Madrid ise İspanya’da oynanacak Final-Four’da seyirci avantajı ile birlikte maçın favorisi olarak gözüküyor. CSKA’nın savunmada sürekli olamamasını Laso avantaja çevirmeye çalışacaktır. Tavares ve Randolph ikilisi bu maçta dengeleri bozabilir. Uzunların biri savunmada, bir diğeri ise hücumda takıma önemli bir enerji getirecektir.
ALT ve MS2 tercihlerini yakın görüyorum.
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