EuroCup'ta şampiyon Valencia
2019 ULEB Avrupa Kupası'nı, İspanya'nın Valencia takımı kazandı.
İlk maçı 89-75 İspanyol kulübü Valencia, 2. karşılaşmayı ise 95-92 Alman ekibi ALBA Berlin'in kazandığı final serisinin galibi, Valencia kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan müsabakayla belirlendi.
Sahadan 89-63 galip ayrılan Valencia, seriyi 2-1 kazandı ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.
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