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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
13.04.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

EuroCup şampiyonu Darüşşafaka!

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EuroCup şampiyonu Darüşşafaka!

Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenen Darüşşafaka, Eurocup şampiyonu oldu! EuroCup'ı bir yıl aradan sonra tekrar bir Türk takımı kazandı. Bu Avrupa Kupası'nı 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank kaldırmıştı.

Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda Galatasaray’ın kazandığı kupayı Lokomotiv Kuban’ı final serisinin 2 maçında da yenerek müzesine götürdü.

EUROCUP, Türkiye’de kaldı! Darüşşafaka, 2 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaştığı final serisine yenilgisiz gelen Lokomotiv Kuban’ı ilk maçta uzatma sonunda 81-78, ikinci karşılaşmada da 67-59 yenerek mutlu sona ulaştı.
Tamamı dolu tribünler önünde oynanan mücadelede turnuva ve takımın yıldızı Wilbekin 28 sayıyla zaferde aslan payının sahibi oldu.

İlk iki çeyrekte başa baş giden mücadelede Daçka, Rusya temsilcisine ilk kopmaları 55-45 üstün geçtiği üçüncü periyot sonunda yaşattı.

Final çeyreğinde ilk 3 dakika geçilirken 9/18’le yüzde 50 dış atış kullanan Darüşşafaka farkını ortaya koyuyordu. Buna karşın Kuban 3/11’le yüzde 27,3 dış atış ortalamasında kalmıştı. Daçka, bitime 1,59 kala Wilbekin’in üçlüğüyle skoru 61-54 yaptı ve kalan süreyi başarıyla yönetip tarih yazdı.

EUROLEAGUE YOLU AÇILDI

EuroCup final serisinde Lokomotiv Kuban’ı 2-0’la geçerek şampiyon olan Darüşşafaka, 11 takımın A lisansla katıldığı ve EuroCup şampiyonuna 1 kontenjan açılan THY EuroLeague’e katılma şansını ele geçirdi. Türkiye’yi gelecek sezon A lisans sahibi olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in yanı sıra Darüşşafaka da THY EuroLeague organizasyonunda temsil edecek.

Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finalin kalmayı başaran Darüşşafaka, final etabına dek yenilgisiz gelen Lokomotiv Kuban’ı iki maçta da devirip EuroCup’ı kaldırmayı başardı.

EuroCup’ı daha önce 2015-2016 sezonunda Galatasaray müzesine götürmüştü. Darüşşafaka bu başarıya ulaşan ikinci Türk kulübü olarak tarihe geçti.

MVP WILBEKIN

EuroCup organizasyonunda gazetecilerin oylarıyla belirlenen final etabının MVP’si (En değerli oyuncu) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin oldu.

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