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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
14.04.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

EuroCup sahibini buluyor!

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EuroCup sahibini buluyor!

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası, İspanya ekibi Valencia ile Almanya temsilcisi ALBA Berlin arasında yarın oynanacak maçla sahibini bulacak.

İspanya'nın Valencia kentindeki Fuente de San Luis Salonu'nda oynanacak final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

Kupayı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Valencia, serinin ilk maçını evinde 89-75 kazanarak 1-0 öne geçmişti. ALBA Berlin, sahasında uzatmaya giden maçta rakibini 95-92 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirmişti.

Turnuvada 6. kez final oynayan Valencia, 2003, 2010 ve 2014'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

İkinci defa finalde boy gösteren ALBA Berlin ise 2010'daki finalde Valencia'ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

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EuroCup sahibini buluyor

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