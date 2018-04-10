EuroCup finalinin ilk maçı canlı yayında!
Darüşşafaka, Kuban deplasmanında finalin ilk maçına çıkıyor. Saat 20:00'deki maç canlı yayınla Nesine.com'da!
- Ümit Avcı'nın tahmini
Lokomotiv Kuban çok iyi bir sezon geçirdi ve hiç yenilmeden finale kadar geldi. Bu müthiş başarıda, özellikle eleme turlarında, yani en skorer ismi Broekhoff sakatlandıktan sonra, Gran Canaria ve Emilia gibi rakiplere karşı çıktığı eleme maçlarında savunmasıyla fark yarattı.
4 eleme maçının 3 tanesinde rakiplerine 70 sayıyı göstermedi.
Daçka da savunma direnciyle fark yaratan takımlardan bir tanesi. Bayern serisinde Wilbekin'ın olağanüstü performansıyla daha yüksek skorlu maçlar oynayarak kazanmış olsa da genel istatistiklerinde savunma başı çekiyor.
Son dönemde özellikle Türk oyuncuların da rotasyona girmesiyle artan savunma direnci, ribauntlardaki üstünlük, Daçka için önemli bir koz haline dönmüş durumda.
Deplasmanda, zaten temposu çok yüksek olmayan bir rakip karşısında istediği oyunu sergileyecektir temsilcimiz ve savunma ile direnecektir.
Saat 20:00'deki maç canlı yayınla Nesine.com'da olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle