EuroCup finali hem TEK MAÇ, hem de CANLI YAYINDA!
EuroCup final serisinin ilk maçını, uzatmada 81-78 kazanan Darüşşafaka, şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Nesine.com'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI YAYIN bir arada!
İlk maçı 81-78 kazanan Darüşşafaka büyük avantaj elde etti.
13 Nisan Cuma günü, saat 20:15'te başlayacak maçı da kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak.
EuroCup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım, önümüzdeki sezon EuroLeague'e de katılım hakkı elde edecek.
Nesine.com bu dev maçı hem sizlere TEK MAÇ olarak sunuyor, hem de CANLI izleme şansı tanıyor.
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