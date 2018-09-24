EURO 2024'ün ev sahibi ne zaman belli olacak?
Euro 2024'e ev sahipliği yapacak ülke kısa bir zaman sonra belli olacak.Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliğini kazanacak ülkenin, açıklanacağı tarihe odaklanan vatandaşlar konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, Euro 2024'ün ev sahibi ne zaman belli olacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin ne zaman belli olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül'de açıklayacak. EURO 2024'ü düzenleyecek ülkenin, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek seremonide duyurulacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın TSİ 14.00'te sunumlarını gerçekleştireceği, sonrasında UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamanın ardından TSİ 15.45'te turnuvanın ev sahibinin açıklanacağı belirtildi.
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