EURO 2024 teklifinde 2 büyük müjde!
TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından UEFA’ya teslim edilen broşürde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, organizasyona tam destek verdiği özellikle vurgulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz perşembe günü İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende UEFA’ya teslim edilen ‘UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü’nü kamuoyu ile paylaştı.
Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA’ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye’nin vizyonunu ve planları özetleniyor. Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye’nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor. Broşürde, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, Ankara’ya da 65 bin kişi kapasiteli görkemli bir stadyum yapılacağı bilgisi de yer aldı.
TÜRKiYE’YE ULTRA MODERN iKi STADYUM DAHA
Halen 76 bin 92 seyirci kapasitesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi 92 bine çıkarılacak ve üstü kapatılacak. Stadyum, yenilenmiş haliyle 2023’te hizmete girecek. Ankara’ya yaptırılacak 65 bin kişilik stadyum da ultra modern olacak. Her iki statta da EURO 2024 maçları oynatılması planlanıyor.
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