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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.04.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

EURO 2024 teklifinde 2 büyük müjde!

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EURO 2024 teklifinde 2 büyük müjde!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından UEFA’ya teslim edilen broşürde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, organizasyona tam destek verdiği özellikle vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz perşembe günü İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende UEFA’ya teslim edilen ‘UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü’nü kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA’ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye’nin vizyonunu ve planları özetleniyor. Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye’nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor. Broşürde, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, Ankara’ya da 65 bin kişi kapasiteli görkemli bir stadyum yapılacağı bilgisi de yer aldı.

TÜRKiYE’YE ULTRA MODERN iKi STADYUM DAHA

Halen 76 bin 92 seyirci kapasitesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi 92 bine çıkarılacak ve üstü kapatılacak. Stadyum, yenilenmiş haliyle 2023’te hizmete girecek. Ankara’ya yaptırılacak 65 bin kişilik stadyum da ultra modern olacak. Her iki statta da EURO 2024 maçları oynatılması planlanıyor.

EURO 2024 teklifinde 2 büyük müjde

 

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