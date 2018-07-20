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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Euro 2024 için ibre Türkiye'ye döndü

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Euro 2024 için ibre Türkiye'ye döndü

ALMANYA’nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’nın endişeli olduğunu ve Türkiye’nin şansının yükseldiğini yazdı.

 Bild’in dünkü sayısında ‘DFB EURO 2024 için endişeli’ başlığıyla yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu (DFB), utanç verici Dünya Kupası vedasının ardından EURO 2024 adaylığında başarısızlık tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor. Gazete, DFB’nin diğer endişelerini şöyle sıraladı:

1-) UEFA delegeleri DFB’nin geçtiğimiz nisan ayında UEFA’ya teslim ettiği EURO 2024 adaylık dosyasında Almanya aleyhine çok sayıda eksik tespit etti. Dosyada kırmızı renkte işaretlerinin olumsuz kısımların sayısında ciddi bir artış var.

2-) DFB hakemlerine EURO 2024 hakkında konuşmamaları için talimat verildi. Bu sayede Dünya Kupası’nda temsilcilerle yapacakları herhangi bir görüşme yüzünden EURO 2024’ü tehlikeye sokmaları engellenmiş oldu.

3-) DFB, Türkiye’nin bu yarışta kendilerine yetişeceklerini düşünüyor. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de UEFA’nın artan desteği. UEFA Başkan Yardımcısı Michael van Praag şimdiden Türkiye lehine karar kıldı. Bu kararın arka planında van Praag’ın DFB Başkanı Reinhard Grindel ile olan kötü ilişkisinin etkili olduğu düşünülüyor.

4-) UEFA Yönetim Kurulu üyeleri Dünya Kupası sırasında Almanya’nın tutumundan hiç hoşlanmadı. Örneğin, DFB ekibi Dünya Kupası’nın ekstradan 28 tane akreditasyon talebinde bulundu. FIFA da bundan çok rahatsız oldu.

5-) Almanya’nın Dünya Kupası’nda İsveç’i 2-1 yendiği maçın ardından Panzerlerin teknik ekibinde yer alan Georg Behlau ve Ulrich Voigt’in rakip kulübeye yaptıkları negatif davranışlar da UEFA’daki hoşnutsuzluğu arttırdı. Hemen ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu’nda bulunan iki İsveçli’nin gönlünü almak zorunda kaldı.

6-) Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahip olduğu güç sayesinde UEFA’ya sunduğu finansal garantileri, DFB karşılayamıyor.

BILD: UEFA BAŞKANI CEFERIN ALMANYA’YI DESTEKLİYOR

BILD gazetesinin iddiasına göre, Almanya Futbol Federasyonu için konuşulan bir diğer şey ise UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin’in EURO 2024 için Almanya’yı destekliyor olması. Bild, bu iddiasına temel olarak ise Ceferin’in Türkiye’deki genel siyasi durumun sorunlu olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

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