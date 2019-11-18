EURO 2020'ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEURO 2020'ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor?
GeriFutbol EURO 2020'ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

EURO 2020'ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye A Milli Futbol Takımı dün geceki Andorra maçıyla Euro 2020 Elemeleri’ni tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi B Kategorisi’nde aldığı kötü sonuçlarından ardından İsveç ve Rusya’nın gerisinde kalan ve C Ligi’ne düşen ay yıldızlılar, teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından bu olumsuz tabloyu aşarken, elemelerde ilk ikiye girmeyi başardı ve doğrudan Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Bu yolda son dünya şampyonu Fransa’yı deviren Milli Takım şimdi turnuvadaki rakibini bekleyecek. Turnuvanın kura çekimi 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’teki, Romexpo’da saat 20.00’de çekilecek. Turnuvada 24 takım yer alacak.

Ev sahibi ülkelerin grupları belli oldu bile

Şampiyonada grup aşaması Bakü, Kopenhag, Münih, Budapeşte, Roma, Amsterdam, Dublin, Bükreş, Saint Petersburg, Glasgow ve Bilbao kentlerinde oynanacak. Takımlar dörderli altı gruba ayrılacak. Statü gereği ev sahiplerinden İtalya A Grubu’na, Rusya B Grubu’na, Hollanda C Grubu’na, İngiltere D Grubu’na, İspanya E Grubu’na, Almanya F Grubu’na yerleştirildi. Bu ülkelerden İtalya, Hollanda ve
İngiltere tüm grup maçlarını kendi ülkelerinde oynama şansına sahip olacak. 16 Kasım itibarıyla, ev sahibi ülkelerden sadece Azerbaycan elenirken, Romanya ve İskoçya play-off’lardan vize almaya çalışacak. Türkiye’nin kaçıncı torbada yer alacağı, elemeler ve play-off’ların tamamlanmasının ardından belli olacak. Grup aşaması yarın sona ererken, play-off’lar 26-31 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şenol Güneş Üniversitesi Yeni Ders Yılı
Şenol Güneş Üniversitesi Yeni Ders Yılı

4 puanlı Belarus’un bile şampiyona şansı sürüyor

Grup aşamasında 20 ülke Euro 2020 vizesi alırken, play-off’ların sonunda 4 takım daha listeye dahil olacak. Katılmayı garantileyen ülkeler şöyle: Belçika, İtalya, Rusya, Polonya, Ukrayna, İspanya, Türkiye, Fransa, İngiltere, Çekya, Finlandiya, İsveç, Hırvatistan, Avusturya, Hollanda, Almanya. Euro 2020 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final ve finaller Londra’da oynanacak. Şimdiden İzlanda, Bosna Hersek, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus’un play-off oynaması kesinleşti. Hatta D Grubu’nda eşlemeler bile belli: Gürcistan-Kuzey Makedonya, Kosova-Belarus. Bu grubun birincisi Avrupa Şampiyonası bileti alacak. Yeni uygulamaya geçen statü sayesinde, C Grubu’nu 4 puanla tamamlayan Belarus, play-off’ta rakiplerini yenerse Avrupa Şampiyonası’na giderek tarihi bir başarıya imza atacak.

EURO 2020’YE KATILAN TAKIMLAR NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANACAK?

Katılım ücreti 9.25 milyon Euro
Beraberlik 750 bin Euro
Galibiyet 1.5 milyon Euro
Son 16 turu 2 milyon Euro
Çeyrek final 4 milyon Euro
Yarı final 5.5 milyon Euro
Final 10 milyon Euro
Şampiyon 34 milyon Euro

EURO 2020 12 FARKLI ÜLKEDE DÜZENLENECEK

Avrupa Şampiyonası’nın 60. yılı şerefine Euro 2020, 12 farklı ülkede düzenlenecek. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki kupanın açılış maçı Roma’da, yarı finaller ve final ise Londra’da oynanacak.

A Grubu: · Roma (İtalya) · Bakü (Azerbaycan)
B Grubu: · Amsterdam (Hollanda), · Budapeşte (Macaristan)
C Grubu: · Saint Petersburg (Rusya), · Kopenhag (Danimarka)
D Drubu: · Londra (İngiltere) · Glasgow (İskoçya)
E Grubu: · Bilbao (İspanya) · Dublin (İrlanda Cum.)
F Grubu: · Münih (Almanya) · Bükreş (Romanya)

EURO 2020ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor

EURO 2020ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle