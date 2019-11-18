EURO 2020'ye katılan takımlara ne kadar para ödülü veriliyor?
Türkiye A Milli Futbol Takımı dün geceki Andorra maçıyla Euro 2020 Elemeleri’ni tamamladı.
UEFA Uluslar Ligi B Kategorisi’nde aldığı kötü sonuçlarından ardından İsveç ve Rusya’nın gerisinde kalan ve C Ligi’ne düşen ay yıldızlılar, teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından bu olumsuz tabloyu aşarken, elemelerde ilk ikiye girmeyi başardı ve doğrudan Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Bu yolda son dünya şampyonu Fransa’yı deviren Milli Takım şimdi turnuvadaki rakibini bekleyecek. Turnuvanın kura çekimi 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’teki, Romexpo’da saat 20.00’de çekilecek. Turnuvada 24 takım yer alacak.
Ev sahibi ülkelerin grupları belli oldu bile
Şampiyonada grup aşaması Bakü, Kopenhag, Münih, Budapeşte, Roma, Amsterdam, Dublin, Bükreş, Saint Petersburg, Glasgow ve Bilbao kentlerinde oynanacak. Takımlar dörderli altı gruba ayrılacak. Statü gereği ev sahiplerinden İtalya A Grubu’na, Rusya B Grubu’na, Hollanda C Grubu’na, İngiltere D Grubu’na, İspanya E Grubu’na, Almanya F Grubu’na yerleştirildi. Bu ülkelerden İtalya, Hollanda ve
İngiltere tüm grup maçlarını kendi ülkelerinde oynama şansına sahip olacak. 16 Kasım itibarıyla, ev sahibi ülkelerden sadece Azerbaycan elenirken, Romanya ve İskoçya play-off’lardan vize almaya çalışacak. Türkiye’nin kaçıncı torbada yer alacağı, elemeler ve play-off’ların tamamlanmasının ardından belli olacak. Grup aşaması yarın sona ererken, play-off’lar 26-31 Mart tarihlerinde oynanacak.
4 puanlı Belarus’un bile şampiyona şansı sürüyor
Grup aşamasında 20 ülke Euro 2020 vizesi alırken, play-off’ların sonunda 4 takım daha listeye dahil olacak. Katılmayı garantileyen ülkeler şöyle: Belçika, İtalya, Rusya, Polonya, Ukrayna, İspanya, Türkiye, Fransa, İngiltere, Çekya, Finlandiya, İsveç, Hırvatistan, Avusturya, Hollanda, Almanya. Euro 2020 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final ve finaller Londra’da oynanacak. Şimdiden İzlanda, Bosna Hersek, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus’un play-off oynaması kesinleşti. Hatta D Grubu’nda eşlemeler bile belli: Gürcistan-Kuzey Makedonya, Kosova-Belarus. Bu grubun birincisi Avrupa Şampiyonası bileti alacak. Yeni uygulamaya geçen statü sayesinde, C Grubu’nu 4 puanla tamamlayan Belarus, play-off’ta rakiplerini yenerse Avrupa Şampiyonası’na giderek tarihi bir başarıya imza atacak.
EURO 2020’YE KATILAN TAKIMLAR NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANACAK?
Katılım ücreti 9.25 milyon Euro
Beraberlik 750 bin Euro
Galibiyet 1.5 milyon Euro
Son 16 turu 2 milyon Euro
Çeyrek final 4 milyon Euro
Yarı final 5.5 milyon Euro
Final 10 milyon Euro
Şampiyon 34 milyon Euro
EURO 2020 12 FARKLI ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Avrupa Şampiyonası’nın 60. yılı şerefine Euro 2020, 12 farklı ülkede düzenlenecek. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki kupanın açılış maçı Roma’da, yarı finaller ve final ise Londra’da oynanacak.
A Grubu: · Roma (İtalya) · Bakü (Azerbaycan)
B Grubu: · Amsterdam (Hollanda), · Budapeşte (Macaristan)
C Grubu: · Saint Petersburg (Rusya), · Kopenhag (Danimarka)
D Drubu: · Londra (İngiltere) · Glasgow (İskoçya)
E Grubu: · Bilbao (İspanya) · Dublin (İrlanda Cum.)
F Grubu: · Münih (Almanya) · Bükreş (Romanya)
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle