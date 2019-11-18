EURO 2020'ye gruplardan son 3 bilet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEURO 2020'ye gruplardan son 3 bilet
GeriFutbol EURO 2020'ye gruplardan son 3 bilet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
18.11.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

EURO 2020'ye gruplardan son 3 bilet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO 2020'ye gruplardan son 3 bilet

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup aşamasından turnuvaya gidecek olan son 3 takım bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan tüm hızıyla sürerken turnuvada mücadele etmeye hak kazanan takımlar da birer birer belli oluyor. Dün oynanan karşılaşmada Lüksemburg’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Portekiz, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanan 17’nci takım oldu. Elemelerde bugün ve yarın oynanacak maçların ardından son 3 takım şampiyona vizesi alacak.

GRUPLARDAN SON 3 BİLET İÇİN 6 ADAY
EURO 2020 yolunda bugün 3 grupta 8 maç oynanacak. D Grubu’nda lider Danimarka 15 puan toplarken, İsviçre 14, İrlanda Cumhuriyeti ise 12 puanla sıralanıyor. Lider Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti’ne konuk olurken, İsviçre de Cebelitarık deplasmanında kazanıp direkt olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitme hesapları yapıyor. Son maçlar öncesinde Danimarka’ya deplasmanda alacağı 1 puan yeterli olacak. İrlanda Cumhuriyeti ise Danimarka’yı 2 ya da daha farklı yenmesi halinde gruptan çıkacak. Ev sahibi, tek farklı galip gelmesi halinde ise İsviçre’nin Cebelitarık deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Şampiyonaya grup elemelerinden sonra direkt olarak gidecek son takım ise E Grubu’nda yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Hırvatistan grubu lider bitirmeyi garantilerken, 2’nci sıra için ise 3 takımın şansı bulunuyor. 11 puanla 3’üncü sırada yer alan Galler, 12 puanla 2’nci durumda bulunan Macaristan’ı konuk edecek. 10 puanla 4’üncü sıradaki Slovakya ise 1 puanla son sırada yer alan Azerbaycan’ı ağırlayacak. Slovakya’nın Azerbaycan’ı mağlup edememesi durumunda Macaristan’a beraberlik yeterken, Galler’in Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda kazanmaktan başka çaresi yok. Slovakya ise kazanıp, Galler-Macaristan mücadelesinin berabere bitmesini bekleyecek.

SON 4 TAKIM İSE PLAY-OFF’TAN
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gidecek son 4 takım ise ayrı bir organizasyonla belli olacak. Bu organizasyonda play-off maçlarına UEFA Uluslar Ligi’nin 16 grup birincisi katılacak. 16 takım arasında şampiyonaya gitme hakkını hâlihazırda elde eden takım var ise bir altındaki takım play-off’ta yer alacak. 16 takımın oluşturacağı 4’erli 4 grup sonunda grup liderleri her ligde, statüye göre eşleşip yarı final ve final oynayacak. Yani her ligden bir takım, EURO 2020 biletini cebine koyacak.

A Milli Takımımız, Türkiyeye döndü Şenol Güneş ise...
A Milli Takımımız, Türkiye'ye döndü! Şenol Güneş ise...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer almayı garantileyen 17 takım şu şekilde:

Türkiye, Avusturya, Belçika, Çekya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle