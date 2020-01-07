EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!

Spor Arena Dış Haberler | Bu yaz 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020'nin yayınlanacağı ilk kanal resmen açıklandı.

BeIN SPORTS Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında oynanacak 51 maçın tamamının ve özetlerinin yayın haklarının tümünü satın aldığını duyurdu.

Maçlara ait görüntülerin dijital yayın haklarını da satın alan beIN SPORTS, yalnızca Fransa'yı kapsayan yayın hakları anlaşması kapsamında UEFA'ya 88 milyon avro ödeyecek.

Ülkemizde ise EURO 2020 maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmadı.

TARAFLARDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan beIN SPORTS Başkanı Yousef AL-OBAIDLY, "EURO 2020'nin bizim kanallarda yayınlanacak olmasından dolayı son derece mutluyuz. Şimdiye kadarki en heyecan verici Avrupa Şampiyonası olacak. Biz de beIN SPORTS olarak abonelerimize mümkün olan en iyi yayını yapmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

UEFA Marketing Direktörü Guy-Laurent EPSTEIN ise, "beIN MEDIA GROUP ile ortaklığımızı ilerlettiğimiz için son derece memnunuz. Yayın hakları konusunda beIN SPORTS dışında daha iyi bir iştirak bulamaz, daha mutlu olamazdık." şeklinde konuştu.

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